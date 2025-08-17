Enrique : « On a besoin de tous les joueurs »

Ce dimanche soir, le PSG jouait son premier match de la saison en Ligue 1. Dans un match qu’il a maîtrisé, le PSG s’est imposé sur la plus petite des marges.

Pour son premier match de la saison en Ligue 1, le PSG se déplaçait à laBeaujoire pour y défier le FC Nantes en clôture de la première journée. Dans un match qu’il a globalement maîtrisé, le club de la capitale s’est procuré plusieurs situations sans pour autant réussir à tromper la vigilance de Lopes. Il aura fallu attendre une frappe déviée de Vitinha pour enfin concrétiser cette domination. Les Parisiens s’imposent finalement (1-0) et débutent bien leur saison de Ligue 1. Au micro de Ligue 1 +, Luis Enrique est revenu sur ce succès.

« On est tranquille, on est calme »

« Comment on était physiquement ? C’est une demande que tous les journalistes aiment parce qu’ils sont tout le temps préoccupés par la capacité physique, le mental aussi. Je pense que c’est le début du championnat. On s’est entraîné les jours que l’on s’est entraîné. Si je dois valoriser mes joueurs, je pense que l’on a fait un très bon match, on est content. Mes méthodes pour cette saison ? C’est notre travail d’améliorer individuellement et collectivement l’équipe. C’est mon objectif en tant qu’entraîneur. Mais je pense qu’il manque encore le feeling avec le ballon. C’est plus important que la condition physique parce qu’ils sont jeunes, ils ont de l’ambition. Retrouver le feeling avec le ballon pour pratiquer notre jeu. Pour moi, c’est la chose la plus importante. Les recrues ? Je pense que les trois joueurs que l’on a signés, ce sont des joueurs qui vont apporter beaucoup de choses. Lucas et Zabarnyi, ils ont joué à un très bon niveau aujourd’hui. Nous les connaissons et on pense que ce sont des joueurs qui peuvent améliorer l’équipe. C’est le début, les premiers matches de la saison, on est tranquille, on est calme. On est confiant. On a besoin de tous les joueurs. Bien sûr qu’ils aiment jouer les matches très importants, mais pour gagner des trophées, pour avoir les succès de l’année dernière, on a besoin de tous les joueurs. On a besoin qu’ils soient motivés, prêts. C’est une condition sine qua non pour être un joueur du PSG. Ma gestion des joueurs ? Je vais essayer de continuer à faire la même chose. Mais en même temps, pour être ambitieux, on a besoin de changer des choses. Avec les joueurs que l’on a signés, je pense que l’on peut encore avoir beaucoup d’options. C’est notre mentalité d’être en dehors de notre zone de confort. On va essayer de s’améliorer. C’est ça l’objectif. »





