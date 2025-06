Enrique : « On a la confiance et l’ambition de chercher à la gagner »

Ce dimanche soir (21 heures, TF1, DAZN), le PSG affronte l’Atlético de Madrid lors de la Coupe du monde des clubs. Luis Enrique s’est présenté devant les journalistes pour évoquer ce choc.

Un peu plus de quinze jours après avoir remporté la Ligue des champions contre l’Inter Milan (5-0), le PSG va se lancer dans une nouvelle quête, tenter de remporter la Coupe du monde des clubs. Le club de la capitale commence cette nouvelle compétition avec le premier match de la phase de poules contre l’Atlético de Madrid. Avant cette rencontre, Luis Enrique s’est présenté devant les journalistes, dans des propos relayés par L’Equipe.

L’état d’esprit du PSG

« C’est une sensation très positive. On a marqué l’histoire, c’était l’ambition depuis le début de la saison. On est content. Mais il faut préparer cette compétition de la meilleure des manières. On est sur le chemin. »

Dembélé va remporter le Ballon d’or ?

« Je n’ai aucune intention, ça ne m’intéresse pas, de parler des récompenses individuelles mais si on me demande s’il le mérite, selon moi oui. »

Faire mieux que la saison dernière ?

« Si l’on parle des trophées à gagner, non ce sera impossible. On a gagné les quatre que l’on pouvait. Mais il y a cette Coupe du monde qui est une compétition intéressante et on a la confiance et l’ambition de chercher à la gagner. »

La Coupe du monde des clubs

« Elle est nouvelle. Elle va permettre de voir à quel niveau mondial se situent toutes les équipes. »

Le match contre l’Atlético

« Les deux équipes ont un jeu différent, ce sont deux top équipes. Ce sera un match difficile face à une équipe de ce niveau. Mais nous avons hâte de débuter la compétition. »

La gestion des temps de jeu

« C’est un peu différent. Il y a beaucoup de matches mais on est prêt à disputer cette compétition et après on aura les vacances. »

Redoute-t-il la chaleur ?

« La chaleur sera la même pour les deux équipes. Ce n’est pas un problème. On doit être capable de gérer ça. »