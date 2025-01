Enrique : « On a lutté dès le premier match pour obtenir des points »

Ce mercredi soir, le PSG a réalisé une très belle performance sur la pelouse de Stuttgart (1-4). Les Parisiens sont qualifiés pour les barrages de la Ligue des champions.

Dans un match qu’il a totalement dominé, le PSG s’est logiquement imposé contre Stuttgart ce mercredi soir lors de la huitième et dernière journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Derrière les très belles performances d’Ousmane Dembélé (triplé) et Bradley Barcola (un but et une passe décisive), les Parisiens n’ont jamais douté et se sont qualifiés pour les barrages (1-4). Au micro de Canal Plus, Luis Enrique est revenu sur ce beau succès parisien.

« On est prêt à jouer contre n’importe qui »

« Je suis très content. On a eu le pire tirage dès le début. On n’était pas bien au classement, mais je crois que l’on a lutté dès le premier match pour obtenir des points. On a réussi à en avoir et je suis très content. J’ai fait de Dembélé un buteur ? C’est une équipe de football. Il y a des moments où les attaquants sont très bien, comme Barcola au début, maintenant Ousmane Dembélé. Peut-être que dans le futur, ce sera Gonçalo, Lee Kang-in, Kvaratskhelia, Désiré Doué. C’est une équipe. Brest ou Monaco en barrage ? C’est la compétition, il faut l’accepter. Le tirage au sort va nous apporter quelque chose. On est prêt à jouer contre n’importe qui et on préparera le match de la meilleure des manières. »