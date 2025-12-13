Enrique : « On a manqué de cet équilibre pour dominer la partie »

Le PSG affrontait Metz dans le cadre de la 16e journée de Ligue 1. Luis Enrique n’a pas caché que son équipe avait souffert pour s’offrir la victoire ce soir.



Pour le compte de la seizième journée de Ligue 1, le PSG se déplaçait sur la pelouse de Metz. Dans un match durant lequel Luis Enrique avait effectué un large turnover, le club de la capitale s’est imposé dans la douleur (2-3). Au micro de Ligue 1 +, Luis Enrique est revenu sur cette victoire parisienne obtenue dans la douleur.

« Ça a été très difficile »

« Ça a été très dur, difficile. On savait avant le match ces difficultés. Je pense que Metz a très bien joué, spécialement en deuxième mi-temps. Ça a été très difficile. Je pense que l’on a dû faire des changements par obligation. Quand il n’y a pas de milieux de terrain dans la surface ou dans le terrain, c’est dur d’avoir de l’équilibre et on souffre beaucoup. Les titis ? C’est une particularité de notre club, donner de la confiance aux joueurs dont on pense qu’ils ont de la qualité. Aujourd’hui, ils ont bien fait mais la deuxième mi-temps a été très difficile. On a manqué de cet équilibre pour dominer la partie. »