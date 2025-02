Enrique : « On a montré que l’on avait une très bonne équipe »

Ce vendredi soir, le PSG affrontait l’AS Monaco pour le compte de la 21e journée de Ligue 1. Dans un match plaisant, le PSG s’est imposé de belle manière (4-1).

Pour son troisième match de la saison contre l’AS Monaco, le PSG est revenu avec le même résultat ce vendredi soir sur la pelouse du Parc des Princes, la victoire (4-1) Dans un match plaisant à voir, les Parisiens se sont imposés grâce à des buts de Vitinha, Khvicha Kvaratskhelia et au nouveau doublé d’Ousmane Dembélé, qui accentue son avance en tête du classement des meilleurs buteurs de Ligue 1 avec 16 réalisations. Au micro de DAZN, Luis Enrique est revenu sur le beau succès de son équipe face au troisième du championnat.

A voir aussi : Kvaratskhelia : « C’est le meilleur sentiment de marquer comme ça face à ses supporters incroyables »

« Kvaratskhelia ? C’est très beau quand on a un joueur comme ça »

« Une prolongation, une belle victoire, une soirée parfaite ? Sans aucun doute. La première mi-temps, il fallait changer de position pour améliorer quelque chose. En deuxième, on a plus attaqué, mieux dans les espaces. On a marqué des buts très vite, c’est ce qui a fait la différence. Je souhaite le meilleur à Monaco pour la Ligue des champions. Kvaratskhelia ? C’est très beau quand on a un joueur comme ça, comme Kvara. Il a tellement de qualités, on le savait, on était sûr de ça. C’est important de lui faire sentir que c’était un bon moment, qu’on l’a bien incorporé. On a vu qu’il était dans cette équipe, on a vu sa qualité. On rappelle encore que c’est pour progresser en équipe, tous ensemble. On a montré que l’on avait une très bonne équipe. C’est ça qui est très important. La Ligue des champions ? Contre Brest, c’est un éliminatoire, cela va être très difficile. Ce sera deux matches de Ligue des champions, avec des bons joueurs. Mais on a l’espoir de pouvoir être compétitif et d’être à notre meilleur niveau. »