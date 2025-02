Enrique : « On a montré qu’on était prêt à jouer contre n’importe quelle équipe »

Ce dimanche, le PSG se déplaçait sur la pelouse de Lyon pour le compte de la 23e journée de Ligue 1. Dans un match où il s’est fait peur en fin de match, le PSG s’est imposé (2-3).

En clôture de la 23e journée de Ligue 1, le PSG s’est imposé contre Lyon grâce à un doublé d’Achraf Hakimi et d’un nouveau but d’Ousmane Dembélé. Après une première mi-temps poussive, les choses se sont animés en toute fin de match et le PSG a réussi à s’imposer (2-3). Au micro de DAZN, Luis Enrique a salué la performance de son équipe.

« Il faut jouer avec la tête, pas juste avec le cœur »

« Avec une équipe qualitative comme Lyon, il n’y avait plus rien à perdre avec deux buts de retard, ils ont tous attaqué. On a montré que dans ce genre de situation, on était là, parce que cela pourrait nous arriver encore dans le futur. Je pense qu’aujourd’hui, on a montré à tout le monde que l’on est prêt à jouer avec n’importe quelle équipe et avec la bonne mentalité, comme toujours. Vous vous sentez fort ? Vraiment fort, oui. Ce n’est jamais facile de jouer ici. Je pense qu’en plus, le terrain, c’était un problème pour les deux équipes parce que l’on a essayé de jouer. L’Olympique Lyonnais l’a fait aussi, mais bon, oui, je crois que l’on est dans une très bonne période. La personnalité de l’équipe ? Ce soir, il fallait que l’on joue avec quelque chose différent d’un football normal. C’était un vrai test, à la mi-temps, on a parlé de tout ça. Ils veulent essayer de nous faire sortir du match. Il faut être intelligent, penser avec sa tête, pas avec son cœur. Jouer dans ce type d’environnement, c’est toujours difficile pour une équipe, pour un joueur. Je trouve que l’on a réussi à faire ça de très bonnes manières. Recadrer Hakimi ? Je parle marocain également (rire). La gestion des émotions ? Ce que je peux dire, c’est que quand vous menez de deux buts à l’extérieur, il faut calmer le match. Mais bon, on a des Formules 1 et ils veulent tout le temps aller vers l’avant, courir. Mais si vous allez vers l’avant et que vous ne marquez pas, vous pouvez prendre un but. Il y a des choses sur lesquelles on peut s’améliorer. Aujourd’hui, avec ces deux buts d’avance, on aurait dû contrôler bien plus ce match. Il faut jouer avec la tête, pas juste avec le cœur. Liverpool ? Je l’attends bien sûr. Deux superbes équipes. Comment je sens ce match ? Je me sens très en confiance. On va profiter de ce genre de match. On est prêt. On est prêt. »