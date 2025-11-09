Enrique : « On a tout fait pour gagner ce match »

En clôture de la douzième journée, le PSG a arraché la victoire sur la pelouse de Lyon grâce à un but de la tête de Joao Neves (2-3). Le PSG reprend ainsi sa place de leader.

Avant la trêve internationale, le PSG se déplaçait sur la pelouse de Lyon en clôture de la douzième journée de Ligue 1. Dans un match vivant, le club de la capitale s’est imposé dans les dernières secondes grâce à un but de Joao Neves, de la tête, pour offrir un succès importantissime pour le PSG (2-3), qui lui permet de reprendre la tête du championnat. Au micro de Ligue 1 +, Luis Enrique a évoqué ce succès important pour les Parisiens.

« C’est la résilience, c’est la mentalité, le caractère des joueurs »

« Un match dur ? Quand tu joues contre une équipe qui joue bien comme Lyon. Ils ont fait un très bon match. À chaque fois que l’on a marqué un but, c’était le moment de calmer le match, de contrôler le match, mais à chaque fois ils ont réussi à égaliser très vite. Mais à la fin, c’est la résilience, c’est la mentalité, le caractère des joueurs, qui fait que l’on peut gagner et continuer comme leader de cette Ligue 1. La célébration du troisième but ? Je pense que l’on a tout fait pour gagner ce match, Lyon également. Mais pour nous, c’est important. Je veux rappeler toutes les circonstances qu’il y a sur l’équipe en ce début de saison. Mais c’est joli pour nous de continuer d’être premier. Je suis content de ce résultat. »