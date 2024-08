Enrique : « On a vu 16 stars qui défendent et qui attaquent »

Hier soir, pour sa première de la saison au Parc des Princes, le PSG a offert un récital à ses supporters en surclassant Montpellier (6-0). Luis Enrique a été sous le charme de la prestation de son équipe.

Pour sa première de la saison au Parc des Princes, le PSG ne pouvait pas rêver mieux. Contre Montpellier, en ouverture de la deuxième journée de Ligue 1, le club de la capitale a surclassé les Montpelliérains avec des prestations XXL de Bradley Barcola (deux buts), Joao Neves (deux passes décisives), Ousmane Dembélé (deux passes décisives) ou bien encore de Marco Asensio (un but). Tous le onze en plus des remplaçants ont répondu présent pour offrir un magnifique spectacle à leurs supporters. Depuis son banc, Luis Enrique s’est régalé devant la prestation de ses joueurs, comme il l’a expliqué en conférence de presse, dans des propos relayés par Le Parisien, après la rencontre.

Satisfait du festival offensif ?

« Et défensif également, non ? Je suis très content. C’est la soirée parfaite. C’est le retour au Parc des Princes avec nos supporters et ce retour est complet, en attaque et en défense. Le résultat semble montrer notre supériorité et c’était le cas mais pour moi, Montpellier a bien défendu, en bloc. Mais nous sommes en état de grâce, c’est difficile de jouer contre nous, avec notre flow actuel. Ils ont eu la malchance de nous rencontrer. Je suis très content. C’est le premier match à domicile, donc on voulait donner de la joie à nos supporters. »

Une réponse collective à la perte de certaines individualités ?

« J’essaie de transmettre à tout le monde ce que je ressens en tant qu’entraîneur, ce que je peux tirer d’un effectif de très haut niveau. Je profite de tous les entraînements avec l’envie de marquer l’histoire. C’est pour cela que nous sommes ici. L’objectif est de continuer sur notre lancée. J’ai ressenti le niveau d’intensité et de pressing à l’entraînement toute la semaine et ce soir, c’était quasiment parfait. »

A voir aussi : PSG / MHSC : Les notes des joueurs parisiens dans la presse

Ce PSG sans stars qui réussit, c’est votre patte ?

« On n’a pas vu une star mais 16 stars qui défendent et qui attaquent. C’est la perfection et c’est ce que l’on cherche. C’est sans doute la seule équipe avec laquelle je peux jouer avec 7 joueurs qui savent attaquer, mais qui peuvent aussi faire les efforts défensifs. »

Joao Neves

« En un match et demi, vous pouvez déjà voir le profil des nouveaux. Il est parfaitement adapté à notre philosophie, notre idée de polyvalence avec un très haut niveau offensif et défensif. »

Bradley Barcola

« Il a très peu joué à l’Euro. On ne peut pas le critiquer après cet Euro. Depuis que je le connais et qu’il est arrivé, il a beaucoup évolué. Il continue d’être intéressant, par sa pointe de vitesse, ses qualités. Il a faim et envie de devenir un très grand joueur. »

La différence entre les débuts de saison 2023-2024 et 2024-2025

« On ne peut pas changer notre état d’esprit. L’an dernier, on a été la meilleure équipe de France. L’objectif reste le même, gagner toutes les compétitions où l’on est engagé. On a fait de très belles choses la saison dernière. On ne doit pas exagérer ce qui se passe aujourd’hui. »