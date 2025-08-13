Enrique : « On est content pour nos supporters »

Au bout du suspense, le PSG s’est imposé contre Tottenham en finale de la Supercoupe d’Europe grâce à un penalty décisif de Nuno Mendes lors de la séance des tirs au but (2-2, 4 t.a.b à 3). Le PSG soulève pour la première fois de son histoire cette Supercoupe.



Vainqueur de la Ligue des champions, le PSG affrontait le vainqueur de la Ligue Europa, Tottenham, ce mercredi soir en finale de la Supercoupe d’Europe. Après avoir été mené de deux buts, le PSG a puisé dans ses ressources pour parvenir à revenir dans le match avec un but de Kang-in Lee (85e) avant de voir Gonçalo Ramos égaliser (94e). Malgré le raté de Vitinha, le PSG a réussi à retourner la séance pour finalement s’imposer avec une dernière tentative de Nuno Mendes. Au micro de Canal Plus, Luis Enrique a souligné l’importance des supporters dans les résultats du PSG.

« Chevalier ? Je suis content pour lui et pour toute l’équipe »

« Je pense que c’est difficile de parler de ce match parce que l’on s’est entraîné cinq ou six jours. Ce qui est incroyable, ce sont nos supporters qui sont là tout le temps et peu importe le résultat, ils sont là pour pousser l’équipe. Pour nous, c’est très joli d’avoir gagné ce trophée et de l’offrir à nos supporters. Comment les joueurs ont trouvé autant de ressources ? Je pense que Tottenham a joué un très bon match. Ils sont plus forts que nous, parce que pour nous, c’était une situation très difficile. On a eu la même capacité pour lutter jusqu’à la fin de cette finale. Je ne sais pas si cette victoire est juste, mais le football, c’est comme ça. On est content pour nos supporters. On doit s’améliorer. Mes joueurs me surprennent ? J’espère encore plus de mes joueurs, toujours. Chevalier ? Je suis content pour lui et pour toute l’équipe. »





