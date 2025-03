Enrique : « On est dans notre meilleure période de la saison »

Hier soir, le PSG a surclassé Lille pour le compte de la 24e journée de Ligue 1. Il a préparé de la meilleure des manières son huitième de finale aller de la Ligue des champions contre Liverpool. Luis Enrique a reconnu que son équipe était dans une très grande forme ces dernières semaines.

Le PSG a offert un récital à ses supporters hier soir lors du choc de la 24e journée de Ligue 1 contre Lille. Dans une première très intense, les Parisiens ont étouffé des Lillois incapables de se montrer dangereux. Ils ont très certainement réalisé leur meilleure première mi-temps de la saison, avec de très nombreuses occasions et quatre buts. Présent en conférence de presse, dans des propos relayés par Le Parisien, Luis Enrique a souligné la forme étincelante de son équipe en 2025 avant de se projeter sur le huitième de finale aller de la Ligue des champions contre Liverpool.

Un PSG costaud avant Liverpool ?

« Je n’ai jamais vu d’équipe jouer avec des craintes. Dans le PSG précédent, il n’y avait pas ça. On peut jouer mieux ou moins bien, mais un professionnel ne connaît pas la peur. Je ne suis pas d’accord avec vous. »

Prêt pour Liverpool ?

« Chacun peut avoir son opinion. L’équipe est dans une bonne tendance, on fait une très belle saison, avec certaines choses qu’on peut améliorer. Mais on est très bien. C’est sans doute, ce soir, notre meilleure première période de la saison. Toutes nos occasions et nos buts inscrits contre une très bonne équipe de Lille montrent le niveau que nous avons actuellement. Il faut penser aux deux matchs contre Liverpool, se reposer pour être ambitieux comme nous l’avons toujours été. »

Qu’est ce qui manque au PSG pour être encore plus fort ?

« On ne va pas changer grand-chose. Aujourd’hui, c’était un test. Liverpool et Lille ont des similitudes. Lille joue bien, mais on a mis aux Nordistes une telle pression qu’ils ne sortaient plus le ballon. On a été bon avec et sans ballon. C’était un test parfait pour le match de Ligue des champions. Ça va être compliqué, mais on est dans notre meilleure période de la saison. »

L’efficacité offensive

« Il faut juste se concentrer et trouver le joueur le mieux placé. On valorise beaucoup plus ceux qui font la passe décisive. Notre équipe montre bien ce qu’est notre état d’esprit. Quand on a cette façon de fonctionner, on arrive à marquer plus, ce n’était pas forcément le cas avant. »

La meilleure version du PSG ?

« On ne peut que s’améliorer… ou empirer. C’est l’esprit qu’on doit avoir. Il y a beaucoup de concurrence, pour un entraîneur c’est superbe. Celui qui s‘endort est emporté par le courant. C’est en gardant cela à l’esprit qu’on est prêts pour toutes les complications que nous aurons en Ligue des champions. »

En quoi le PSG est meilleur que l’an passé ?

« En termes de chiffres déjà. Mais elle s’est améliorée aussi au niveau football, on est plus complets en attaque comme en défense. Mercredi par exemple, j’ai l’impression que je pourrais mettre tout le monde. Chaque joueur a un profil, ses qualités propres, mais c’est un atout que de pouvoir compter sur 18 joueurs. »

Liverpool

« Je connais très bien Liverpool. Après avoir analysé cette équipe je peux dire que c’est l’équipe la plus forte d’Europe tant dans les résultats que dans la manière. C’est la première à s’être qualifiée et elle l’a fait de manière brillante. Ça aurait pu être une finale de Ligue des champions, ce ne le sera pas. Mais on jouera avec nos armes, on ne calculera pas. On va jouer contre la meilleure équipe d’Europe, mais ce sera pour moi du 50/50, on n’a pas peur. »

Une des meilleures équipes d’Europe en contre pressing ?

« Sans aucun doute et pas seulement en termes de contre-pressing. Qu’il s’agisse de la possession de balle, des occasions de but et de l’efficacité, il suffit de regarder les statistiques, le PSG est une des meilleures équipes d’Europe. »