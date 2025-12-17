Enrique : « On veut continuer à marquer l’histoire »

Ce mercredi soir, au bout du suspense, le PSG s’est offert la Coupe Intercontinentale contre Flamengo (1-1, 2 t.a.b. à 1). Luis Enrique s’est félicité du fait que son équipe marque encore l’histoire.

Après sa victoire en Ligue des champions le 31 mai dernier, le PSG était qualifié directement pour la finale de la Coupe Intercontinentale. Le PSG disputait cette dernière ce mercredi soir contre Flamengo. Les deux équipes ont dû se départager lors de la séance des tirs au but après que les Brésiliens ont répondu à l’ouverture du score de Khvicha Kvaratskhelia par un penalty de Jorginho. Lors de la séance de tirs au but, Matvey Safonov a fortement brillé avec quatre arrêts sur cinq tentatives (1-1, 2 t.a.b à 1). Présent en conférence de presse, dans des propos relayés par L’Equipe, Luis Enrique est revenu sur ce succès, sur la prestation du gardien russe mais également sur le PSG qui rentre encore un peu plus dans l’histoire…

Son analyse du match

« Pour être honnête, on a vu un très bon match, avec une équipe de Flamengo qui joue très bien. Cela a été très difficile, mais la qualité et la mentalité des joueurs étaient là, et voir cet esprit a été un vrai plaisir contre une très bonne équipe. On a fait une très bonne première mi-temps, on l’a bien contrôlée, on a su presser notre adversaire, mais après le penalty, cela a été plus équilibré et plus difficile. Je dois féliciter Flamengo non seulement pour le match d’aujourd’hui, mais aussi pour la saison. »

Avez-vous déjà vu un gardien arrêter quatre tirs au but de suite ?

« Non, c’est la première fois que je vois un gardien qui arrête quatre tirs au but. Mais on est heureux de continuer à gagner des trophées, et on a mérité de gagner celui-là. »

Une prestation qui relance la concurrence des gardiens ?

« Vous pensez que c’est le moment de parler de ça, vraiment ? C’est le moment de fêter ce trophée, et de féliciter tout le monde, ceux qui ont joué, ceux qui n’ont pas joué, et d’être heureux pour nos supporters. On veut continuer à marquer l’histoire. Mais là, il faut juste profiter de ce moment. »

Le sixième trophée de l’année

« Six trophées, c’est pas mal (sourires). Pour nous, c’est toujours spécial de revenir à Doha. On est contents chaque fois qu’on est ici. Cette victoire signifie qu’on aura encore un autre écusson sur le maillot pour l’année prochaine. On a de nouveau montré la mentalité de la saison dernière. Il reste un match de Coupe de France avant les vacances. Après, notre objectif sera le même : continuer à gagner, et à jouer notre meilleur football. »



























