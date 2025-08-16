Enrique : « On veut continuer à marquer l’histoire »

Après son succès en Supercoupe d’Europe, le PSG va retrouver la Ligue 1 demain soir (20h45, Ligue 1+) avec le déplacement à Nantes. À la veille de ce match, Luis Enrique s’est présenté en conférence de presse.

Quatre jours après avoir remporté la Supercoupe d’Europe lors de la séance des tirs au but contre Tottenham (2-2, 4 t.a.b à 3), le PSG va jouer son premier match de Ligue 1 de la saison 2025-2026 avec un déplacement à Nantes en clôture de la première journée. Comme c’est de coutume avant chaque match, Luis Enrique s’est présenté en conférence de presse. Durant cette dernière, le coach du PSG est revenu sur le succès renversant contre Tottenham, le début de saison en Ligue 1, la condition physique de ses joueurs, le mercato… Extraits choisis.

La victoire en Supercoupe d’Europe bénéfique pour le début de la Ligue 1 ? (PSG TV)

« C’est un bon moyen de commencer la Ligue 1, qui est un objectif pour nous. Nos objectifs maintenant ? Après la saison dernière, c’est facile : on veut tout gagner, on espère d’être capable de gagner tous les trophées. La première saison, quand je suis arrivé, marquer l’histoire était l’objectif. On veut continuer à le faire. On doit chercher la deuxième Ligue des champions. C’est difficile mais motivant. »

L’objectif pour le match contre Nantes (PSG TV)

« On veut retrouver les sensations avec le ballon, améliorer notre condition physique. Et commencer de la meilleure des manières. »

La concurrence en Ligue 1

« L’année dernière, le championnat a été de cette façon parce qu’on a été d’un très bon niveau. Ce n’est pas normal. Pour cette saison, je ne peux pas savoir ce qu’il va se passer. Mais on veut ce championnat. Ce sera serré. Pour nous, ça a été difficile. On est contents de commencer. »

Les risques de blessures après une saison à rallonge

« Le foot, c’est un sport de contact, où les blessures sont normales. On doit penser que c’est l’habitude pour tous, mais on a la manière de gérer ça. Notre manière est positive. On veut faire la même chose. Analyser tranquillement le temps de jeu, les entraînements, les voyages… Tout ce qui est important pour la santé des joueurs. On cherche à planifier, mais on doit s’adapter. On a de l’expérience. C’est important, la condition physique, mais la condition mentale encore plus. »

La condition physique de ses joueurs contre Tottenham

« J‘aime la manière dont l’équipe s’est battue. Avec peu d’entraînement. Ça a été l’ADN l’année dernière : se battre tout le temps. C’est un moment de féliciter les joueurs. Maintenant, on veut retrouver le feeling avec le ballon. C’est normal de ne pas être à 100%. »

Quel forme pour les joueurs du PSG contre Nantes ?

« Tous les débuts de saison sont difficiles. Retrouver ce feeling qu’on cherche, et au fur et à mesure des entraînements, on va le retrouver. Je vois déjà l’amélioration après une semaine. C’est des problèmes qu’on est habitué à lutter. Et qu’on doit les dépasser. »

Ses ambitions pour cette nouvelle saison

« Continuer à marquer l’histoire, c’est le premier objectif du premier jour quand je suis arrivé. En ce moment, on le fait, mais c’est très difficile de voir une équipe gagner la Ligue des champions deux fois. C’est notre objectif. On est très ambitieux. On sait que ce sera difficile, mais c’est normal d’avoir cette mentalité. Ça dépendra de nous, de notre niveau. C’est un objectif très amusant. »

A voir aussi : PSG – Les discours ambitieux de Luis Enrique et Nasser Al-Khelaïfi aux joueurs parisiens

L’intégration des recrues

« Les joueurs qu’on a signés, comme Renato (Marin), Lucas (Chevalier) et Illia Zabarnyi, ont pu s’entraîner avec l’équipe. Ils sont prêts pour jouer. C’est positif de savoir qu’on a ce calendrier, ce qui signifie qu’on a réussi les objectifs. C’est pour ça qu’on a ce calendrier. »

Son choix de vouloir recruter Illia Zabarnyi

« S’il jouera ? Peut-être, il est dans la liste. Défenseur, c’est une position difficile pour un joueur. On leur demande beaucoup, comme à Marqui, Pacho, Beraldo Lucas (Hernandez), etc… Car nous demandons beaucoup avec le ballon. Et sans, il y a des situations avec beaucoup d’espace dans leurs dos. Mais il a beaucoup de qualités, c’est important pour nous d’avoir ce joueur. C’est un renfort très important. »

Les difficultés après une saison historique

« Le plus difficile, c’est de continuer à être imprévisible. Pour cela, on doit changer des choses. C’est notre ADN de chercher à innover. On a beaucoup de discussions dans le staff. On veut continuer sur ces sujets. Beaucoup de gens ne comprennent que quand on gagne. Mais ensuite, tu dois essayer de t’améliorer, sortir de ta zone de confort. Je l’ai beaucoup dit à mes joueurs. »

Un soutien à Hakimi pour le Ballon d’or ?

« Je sais que vous aimez les polémiques, vous les journalistes. C’est une bonne tentative (Rires). Mais tous les joueurs au PSG restent concentrés sur la chose la plus importante, le club. Nos supporters le savent. Gagner des trophées comme collectif, c’est l’objectif principal. Il faut rester concentré sur ça. »

Un nouveau renfort avant la fin du mercato ?

« Notre mercato reflète comment est l’équipe. On n’a pas besoin de beaucoup de joueurs. On a déjà fait ce travail il y a un ou deux ans. Il faut rester ouvert au mercato, c’est obligatoire. Mais on n’a pas de problème. Il faut rester tranquille, calme. Mais la versatilité de nos joueurs permet d’être couverts sur toutes les positions. Je suis très content des joueurs déjà arrivés. »

Ses projections pour la saison

« Quand tu mets un plan en place, mais que la saison commence, tout peut changer. Signer un joueur, planifier la saison de telle manière… Ça dépend des blessures, de beaucoup de choses qu’on ne peut pas contrôler. On s’adapte tout le temps au moment. Si l’équipe gagne les matchs et travaille, c’est parfait, mais on doit rester prêt si quelque chose doit arriver.«

David Boly, une solution au poste de latéral droit ?

« Ce jeune a été blessé cet été, en match avec sa sélection. Il ne peut pas être avec nous. C’est dommage parce que nous voulions ce joueur avec nous. Il est très jeune, il a le temps d’être avec nous. Mais on reste concentré sur les recrues qu’on a au club. Je n’ai pas de problème sur le poste de latéral droit, Hakimi joue beaucoup de matchs, mais on a des joueurs qui peuvent aussi y jouer. On veut des joueurs qui peuvent jouer dans différentes positions. C’est important pour nous d’avoir ça. »

La préparation courte entre les deux saisons

« On a fait un match très bon match après une seule semaine d’entraînement. La fin du match a été sensationnelle. Il y a beaucoup de clichés dans le monde du foot que tu peux outrepasser. Mais l’objectif, c’est de retrouver le feeling avec le ballon, surtout. »