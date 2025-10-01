Enrique : « On veut profiter de ce succès et communier avec nos supporters »

Malgré une équipe remaniée, le PSG a réussi à s’imposer contre le FC Barcelone après une deuxième période de haut vol. Luis Enrique s’est dit ravi de la performance de son équipe.

Dans le choc de la deuxième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions, le PSG s’est imposé sur la pelouse du FC Barcelone après avoir été mené au score (1-2). Mis en difficulté lors des 20 premières minutes du match, le club de la capitale a réussi petit-à-petit à mettre le pied sur le ballon et à priver le Barça d’occasions franches. Présent en conférence de presse, dans des propos relayés par Le Parisien, Luis Enrique a tenu à saluer la belle performance de son équipe.

Surpris de la victoire avec une équipe jeune alignée ?

« Je veux d’abord remercier Barcelone qui a vendu des maillots pour la Fondation Xana. On a ainsi récolté des fonds. Je remercie l’ensemble du club. On a réalisé un très bon match. Au début, c’était difficile parce que Barcelone avait le ballon. Les 20 premières minutes ont été difficiles. On a gagné en confiance. En deuxième période, on était supérieur et on a mérité cette victoire. Quels que soient les joueurs, notre identité reste. C’est une victoire importante parce que c’est toujours beau de gagner contre Barcelone. »

Un tournant ?

« Ce résultat est important pour notre confiance en tant qu’équipe. On a souffert la saison dernière. La confiance des joueurs va augmenter. On veut profiter de ce succès et communier avec nos supporters. »

Envisagez-vous le top 8 sereinement ?

« Je ne sais pas. Cela dépend du calendrier de chacun mais notre calendrier est très difficile. Nous pouvons gagner chaque match mais aussi perdre chaque match. Le Top 8 ne m’intéresse pas. Ce qui compte, c’est de ressentir la mentalité, l’ADN du club. »

Fier d’avoir imposé mon style ?

« Nous jouons avec la même identité quels que soient les joueurs. On a fait une deuxième période de très haut niveau. Il faut continuer. »

Votre calme collectif, même à 1-0, vous permet-il de renverser des situations ?

« C’est compliqué de jouer ici à l’extérieur. Ce n’est pas facile. On doit savoir gérer le match et s’adapter. On a montré qu’on pouvait surmonter les complications la saison passée. Contre Tottenham, on a recommencé pareil. On était menés 2-0. Les dix dernières minutes nous ont rendus fiers. »

Nuno Mendes, les deux meilleurs latéraux du monde ?

« Sans aucun doute. Ce sont les deux meilleurs pour moi. Quand on est très haut comme nous avec deux joueurs aussi rapides, on peut préparer le match sereinement. On a joué à un niveau excellent. »

































































