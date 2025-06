Enrique : « Personne ne s’attendait à ce résultat »

Le PSG s’est incliné contre Botafogo lors de la deuxième journée de la phase de poules de la Coupe du monde des clubs. Luis Enrique a souligné la difficulté de son équipe à se procurer des occasions.

Après son large succès contre l’Atlético de Madrid (4-0), le PSG affrontait Botafogo lors de la deuxième journée de la phase de poules de la Coupe du monde des clubs. Pour cette rencontre, Luis Enrique avait décidé de faire un léger turnover avec quatre changements par rapport au onze qu’il avait aligné contre les Colchoneros. Si le club de la capitale a dominé la rencontre, il est tombé sur une équipe bien regroupée défensivement et s’est montré maladroit dans le dernier geste. Pratiquement sur leur seule occasion du match, les Brésiliens ont marqué pour s’offrir une victoire de prestige (0-1). À l’issue de la rencontre, au micro de DAZN, le coach du PSG est revenu sur ce revers parisien.

« Notre équipe est spécialiste d’avoir des mauvais moments et de les surmonter »

« Je pense que c’était un match serré dans le début du match. On a eu beaucoup de difficultés pour se procurer des occasions de but. Ils ont marqué le but sur une action différente et un peu bizarre. Ils ont très bien défendu, ils ont fait un très bon match. C’était difficile pour nous dès le début. Je crois que Botafogo n’a pas joué trop bas, ils ont joué derrière, mais durant leur première mi-temps, ils n’ont pas joué si bas. Je pense que c’est l’équipe qui a le mieux défendu contre nous cette saison. Ça a été très difficile pour nous de créer des situations de buts. Ça a été compliqué. Mais je répète, cette phase défensive, c’est le jeu typique des équipes qui veulent défendre. Aujourd’hui, on n’a pas été très inspiré. C’est un championnat difficile. Il reste encore 90 minutes, il peut encore se passer beaucoup de choses. Des moments importants pour l’équipe quand on perd ? Je pense que notre équipe est spécialiste d’avoir des mauvais moments et de les surmonter. En ce sens-là, aujourd’hui, je pense que personne ne s’attendait à ce résultat. Pour nous, c’est le moment de tout analyser, de voir où sont les améliorations. C’est une compétition très difficile parce que le prochain match sera clé et si on gagne, ce sera après des matches tout le temps comme ça. »