Enrique : « Peu importe les joueurs qui sont sur le terrain, nous sommes-là »

Dans un match plaisant, le PSG a réussi à renverser la vapeur contre le FC Barcelone après une deuxième mi-temps aboutie (1-2). Les Parisiens réalisent un début de saison européen parfait.

Malgré de nombreux absents sur blessure, le PSG s’est imposé contre le FC Barcelone grâce à un but dans les dernières minutes de Gonçalo Ramos. Après 20 premières minutes compliquées, le PSG a repris le pied sur le ballon et réussi à renverser la rencontre grâce à Senny Mayulu et donc l’international portugais. Au micro de Canal Plus, Luis Enrique a souligné la belle performance de son équipe (1-2).

A voir aussi : Mendes : « Même avec beaucoup de blessures, on était au top niveau »

« Nous sommes une vraie équipe »

« Ça a été un grand match pour tout le monde. Deux équipes qui jouent très bien au football, avec des joueurs de qualité. Je pense que tout le monde a profité d’un match de haut niveau. Comment vont Neves et Ruiz ? Joao il est bien. Mais on a pris la décision de ne prendre aucun risque parce qu’il est un joueur très important. Tous les joueurs sont importants. C’est important d’avoir la totale confiance pour jouer un match de cette intensité. On a décidé de ne pas le faire jouer, il n’a pas joué et c’est la force et la mentalité de cette équipe. Peu importe les joueurs qui sont sur le terrain, nous sommes-là. Je me répète, nous sommes une vraie équipe. »





