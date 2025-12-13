Enrique : « Quentin, ça a été la surprise de la saison »

Face à Metz, le PSG s’est imposé ce soir (2-3) mais s’est fait peur après avoir mené deux fois de deux buts. Luis Enrique est revenu sur ce succès étriqué du PSG.

Avant de se rendre à Doha pour y jouer la finale de la Coupe Intercontinentale face à Flamengo, le PSG jouait son dernier match de l’année 2025 en Ligue 1 ce soir. Pour cette rencontre contre Metz, Luis Enrique avait décidé de faire un large turnover. Ses joueurs ont répondu présent en offrant une belle performance en marquant trois buts et en menant deux fois de deux buts. Mais ils se sont quand même fait peur quand les Messins sont revenus à un but à deux reprises, et notamment en fin de rencontre. Mais l’essentiel est là, les Parisiens s’imposent (2-3) et reprennent provisoirement la tête du championnat. En conférence de presse, dans des propos relayés par Le Parisien, Luis Enrique est revenu sur ce succès parisien, avant d’évoquer Quentin Ndjantou, auteur de son premier but en professionnel, les sensations de Désiré Doué ou bien encore la finale de la Coupe Intercontinentale…

Le PSG a eu peur ce soir ?

» Peur ? Très peur, même. Metz a très bien joué, surtout en deuxième période. Ils ont pressé jusqu’à la dernière minute. Quand tu mets quatre ou cinq attaquants ensemble et que tu dois faire les changements par obligation, tu manques de milieu dans le jeu et ça devient difficile. On a perdu l’équilibre et le contrôle du match dans la deuxième partie de la seconde période. »

Quentin Ndjantou

« Quentin, ça a été la surprise de la saison, il a les qualités pour faire les appels en profondeur, avec et sans ballon. C’est un joueur qui part de la deuxième ligne, il est intéressant comme milieu mais aussi comme attaquant. »

Mbaye galvanisé par sa sélection à la CAN avec le Sénégal ?

« Quand on donne autant d’opportunités à des joueurs, c’est que l’on croit en eux. Aujourd’hui, il a montré un peu plus que ce qu’il montre habituellement. Il a été plus libéré, s’est senti plus à l’aise et a fait de bonnes actions, tant avec que sans le ballon. Je suis très content, il y a encore un match pour lui avant son départ à la CAN. Et quand il reviendra, on est prêt à lui donner de la continuité dans le temps de jeu. »

Comment se sent Désiré Doué ?

« Bien. Je suis très content, il a marqué un but. On continue dans son processus de retour. Il y a une différence entre récupérer d’une blessure et être à 100 %. Il n’a pas encore retrouvé toute sa condition physique, mais aujourd’hui il a fait un pas en avant. C’est le dernier match de championnat en 2025, on est contents pour les supporters. »

Surpris par la prestation de Metz ?

« Je pense qu’on a contrôlé le match au début. À chaque fois qu’on a marqué ou qu’on a eu l’opportunité de le faire, ils ont marqué. Ça a été difficile, car on a perdu le contrôle dans la dernière partie du match. »

Warren Zaïre-Emery

« Très positif, il a montré toute sa capacité à jouer à différents postes. En ce moment, en l’absence d’Hakimi, on a besoin d’un joueur avec ces capacités techniques et physiques. Il continue à faire de bons matchs, il est très équilibré, je suis très satisfait de sa performance. C’est un vrai plaisir d’avoir un joueur comme Zaïre-Emery. »

Flamengo comme adversaire en finale de la Coupe Intercontinentale

« On connaît toutes leurs qualités, puisqu’on les a vus jouer cet été à la Coupe du monde des clubs. Ce sera très difficile, ils jouent très bien au foot, ont de l’expérience. La dernière fois que j’ai participé à ce match, il y a eu beaucoup de différences. Là, ce sera différent, on va joueur une des meilleures équipes du monde. Ce sera difficile, mais c’est une motivation, car c’est une opportunité pour le PSG. »





















































