Enrique : « Ramos est un joueur très important pour nous »

Ce samedi soir, le PSG s’est imposé dans les dernières secondes contre Nice lors de la onzième journée de Ligue 1 (1-0). Il peut maintenant penser sereinement au Bayern Munich.

Après trois matches nuls lors de ses quatre derniers matches de Ligue 1, le PSG se devait de l’emporter contre Nice s’il voulait conserver sa place de leader. Dans un match qu’il a totalement dominé, le club de la capitale a dû attendre les dernières secondes de la rencontre pour trouver la faille contre une équipe niçoise totalement recroquevillée sur son but. Sur le dernier corner de la rencontre, Gonçalo Ramos a propulsé le ballon au fond des filets. Un but de la victoire lors de son 100e match sous le maillot des Rouge & Bleu, loin d’être anecdotique. Présent en conférence de presse, dans des propos relayés par Le Parisien, est revenu sur ce succès précieux, avant de se projeter sur la rencontre de Ligue des champions contre le Bayern Munich, ou encore de saluer la mentalité de Gonçalo Ramos…

Une accélération du PSG dans les 30 dernières minutes ?

« Je pense que si on fait une petite analyse du match, on a été un peu trop relâchés dans les 30 premières minutes. La dernière partie de la première mi-temps a été meilleure et en deuxième mi-temps, on a très bien joué. On a fait le boulot, on a largement mérité la victoire. »

Encore une équipe qui défend très bas ?

« Je suis l’entraîneur du PSG, je cherche à améliorer mon équipe. Le reste, j’en suis très respectueux. J’aime attaquer face à des blocs bas parce que tu dois être précis mais, en même temps, il n’y a pas de temps et d’espace. C’est très difficile. Tu dois faire des mouvements avec le ballon et sans le ballon et il y a un jeu de stratégies que j’aime. C’est la phase de jeu que je connais le plus. C’est frustrant quand tu affrontes une équipe comme Nice parce qu’elle défend très bien mais c’est normal, je comprends tout. C’est le football, il faut savoir s’adapter. »

Depuis que le PSG a gagné la Ligue des champions, les joueurs n’ont-ils pas du mal à être à fond dès le début des matchs de Ligue 1 ?

« Non, vous aimez beaucoup faire des conclusions positives ou négatives, mais c’est le début de la saison. C’est beau de voir beaucoup d’équipes avec beaucoup de points, mais ce n’est pas le moment de tirer des conclusions, il faut savoir gérer les différentes compétitions qu’on joue. Je pense qu’on est dans une bonne période. Je voudrais souligner que les supporters ont chanté pendant 94 minutes et c’est normal pour nous, en tant qu’équipe, d’avoir la même mentalité que nos supporters et d’essayer de marquer jusqu’à la dernière minute. C’est très important pour nous, pour renforcer encore notre mentalité. »

Des choses contre Nice qui peuvent rassurer avant le Bayern

« On a déjà la tête concentrée sur le prochain match contre le Bayern Munich parce que, comme face à Barcelone, c’est l’un des meilleurs matchs que l’on peut jouer. Ils ont remporté leurs 15 derniers matchs, c’est pas mal. On est ravis d’affronter l’une des meilleures équipes d’Europe et on est confiants. On sait l’ambiance que nos supporters vont créer et on va essayer d’en profiter. »

L’état de forme de Dembélé

« Ousmane est un joueur différent, c’est beau de le voir sur la pelouse mais il faut être patient, il faut écouter ses sensations. Voir Ousmane Dembélé 10 ou 20 minutes sur le terrain, c’est déjà passionnant. On est satisfaits de son évolution, on n’est pas préoccupés du tout à ce point de vue là. »

L’entrée en jeu de Ramos

« C'est un joueur très important pour nous parce qu'il est prêt lors de tous les matchs, qu'il joue ou pas. Cinq minutes de Gonçalo Ramos sur le terrain, ce sont cinq minutes de gros travail et de qualité. Il a marqué le but, sur un très bon centre de Kang-in Lee, une très belle anticipation de Kvara et un très bon but de Gonçalo. C'est important pour lui, pour l'équipe. »


























