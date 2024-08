En ouverture de la première journée de Ligue 1, le PSG s’est imposé contre Le Havre après s’être fait peur. Les Parisiens débutent parfaitement leur défense du titre.

Presque trois mois après son dernier match officiel, le PSG retrouvait la Ligue 1 ce vendredi soir en ouverture de la première journée. Sur la pelouse du Havre, les Parisiens ont rapidement ouvert le score par l’intermédiaire de Kang-in Lee après une très belle action collective (1-0, 2e). Après cette ouverture du score, les joueurs de Luis Enrique vont baisser de pied et voir les Havrais se procurer plusieurs actions avant d’égaliser par l’intermédiaire de Lloris (1-1, 48e). Les Havrais vont même marquer un deuxième but, mais le buteur s’étant aidé de la main, il a été refusé. Il a fallu attendre les entrées en jeu d’Ousmane Dembélé et de Bradley Barcola pour que le PSG se mette à l’abri. Les deux entrants ont marqué avant de voir Randal Kolo Muani clôturer le score sur penalty (4-1). Au micro de DAZN, Luis Enrique a évoqué cette victoire parisienne.

« Kolo Muani ? Il faut lui donner de la confiance »

« C’est un sentiment étrange, on n’avait pas le rythme qu’il fallait. On a essayé de jouer, on a marqué rapidement. Mais il fallait plus de rythme encore. On jouait comme on voulait. Mais dans un match comme ça, tu as envie d’y aller, tu as besoin d’y aller, mais on n’avait pas ça dans les jambes. Mais je suis content de la victoire. Je suis très content de l’attitude des joueurs, de la performance, mais il y a eu deux visages dans cette rencontre. On a laissé dans le match l’adversaire. Dans la deuxième partie de la seconde période, on s’est procuré plusieurs belles occasions et on a marqué deux autres buts. Les entrées de Dembélé et Barcola ? C’est ça d’être entraîneur du PSG, l’un des meilleurs clubs du monde. C’est mon travail. Gonçalo Ramos ? Je ne suis pas docteur, mais ça semble sérieux. Je ne sais pas combien de semaines il va être absent, mais c’est sérieux. Comment aider Kolo Muani à être meilleur ? C’est l’un des meilleurs attaquants de France. Pour être meilleur, c’est la même formule pour tout le monde. Il faut lui donner de la confiance, c’est très important. Il y a beaucoup de pression au PSG, mais je suis très heureux avec lui. »