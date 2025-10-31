Enrique : « Si un joueur a besoin d’un petit peu de repos, ce n’est pas un problème pour moi »

Demain après-midi (17 heures, beIN SPORTS 1), le PSG reçoit Nice en Ligue 1. À la veille de cette rencontre, Luis Enrique s’est présenté en conférence de presse.

Avant de retrouver la Ligue des champions mardi soir avec la réception – au Parc des Princes – du Bayern Munich, le PSG affronte Nice demain après-midi, toujours dans son antre, dans le cadre de la onzième journée de Ligue 1. Présent en conférence de presse à la veille de cette réception des Niçois, Luis Enrique a évoqué le match nul contre Lorient, le match à venir contre Nice, la blessure de Désiré Doué, le possible retour de Fabian Ruiz…

Le match contre Lorient (PSG TV)

« Ça a été un match classique. Avant le match, on savait que ça allait être difficile. Je suis content de ce que j’ai vu en tant qu’attitude, mais c’est clair que ça a été un match mauvais pour moi. Peut-être que j’aurais dû aider l’équipe un peu plus. »

Le match contre Nice (PSG TV)

« Demain ça sera encore plus difficile. On ne doit pas penser au match de mardi. Nice est une équipe de haut niveau habituée à gagner au Parc des Princes, c’est rare de dire ça d’une équipe. Ça doit nous donner de la motivation. »

Nice qui a gagné les deux derniers matches au Parc en Ligue 1

« C’est bien sûr une motivation. Ce n’est pas normal pour nous, on n’est pas habitué à ce type de résultat chez nous. Mais ça sera très difficile car ils sont sur une dynamique positive. Aucune équipe n’a les statistiques qu’ils ont. »

Le PSG moins constant en Ligue 1 que la saison dernière

« C’est la vie, c’est le football. Il ne faut pas s’en préoccuper. Si on parle de la Ligue 1, on a beaucoup de matchs pour améliorer nos résultats. Mais en Champions League c’est différent de l’an passé, et c’est gratifiant. Mais on cherche à gagner chaque match, c’est notre mentalité. À la fin, l’équipe qui va gagner la Ligue 1 ce sera la plus régulière, pas seulement sur les 10 premiers matchs. En ce moment on est premiers mais on peut améliorer notre performance. »

La gestion des joueurs, dont Dembélé, après la blessure de Doué

« Pas de problème pour Ousmane. On est préoccupés tous les jours par la santé des joueurs mais les blessures font partie de la vie des joueurs professionnels. Ils peuvent faire leur travail mais ça fait partie de la vie. C’est dommage, ce n’est pas joli de voir un joueur blessé. Mais en ce moment on récupère des joueurs et c’est très positif. »

Les joueurs inquiets de se blesser ?

« Non. Il faut accepter ça. Si tu penses à ne pas te blesser, tu ne peux pas être un joueur professionnel. »

Des joueurs laissé au repos cette saison comme Hakimi, ce sera possible ?

« Je suis très ouvert sur ces choses-là, je cherche à améliorer la performance individuelle de chaque joueur. S’il a besoin d’un petit peu de repos, pour moi ce n’est pas un problème. Les joueurs peuvent parler avec moi ou le staff s’ils veulent du repos et on peut leur offrir un moment pour se reposer, ça dépend de chacun. Ça a été le cas l’an dernier avec Ousmane. J’aime quand les joueurs arrivent au travail avec le sourire et l’envie de jouer au football. Ce n’est pas un problème pour moi de leur accorder du repos. »

Franck Haise

« C’est difficile de jouer contre lui. Je me rappelle qu’on a joué contre lui quand il n’était pas à Nice. J’espère motiver mes joueurs demain et gagner les 3 points, ça sera la meilleure manière pour arriver contre le Bayern. »

Mon rapport à la peur ?

« Avoir peur, c’est un mot particulier. Vous pouvez avoir peur si ça vous encourage. Dans le monde du football, c’est un mot négatif. Dans la vie, tout le monde peut avoir peur. Mais il faut la confronter, il faut la changer en quelque chose de positif. »

Un plan pour contrer Sofiane Diop ?

« Je ne parle jamais des joueurs qui ne sont pas au PSG. Si on parle de Nice, ils n’ont pas commencé la saison de la meilleure des manières mais leurs résultats récents sont bons. Je dois préparer le match de la meilleure des manières, ça va être difficile et un match serré. Pour faire un résultat au Parc, il ne faut pas un bon joueur, il faut une équipe entière. Bien sûr que Nice est une bonne équipe. »

L’anticipation des blessures

« Ça dépend de beaucoup de choses. On essaie de planifier et de penser à ça mais il y a beaucoup de circonstances différentes. On essaie de gérer ça mais on doit changer tout le temps. Ça dépend de l’âge, du physique de chaque joueur. Ce n’est pas facile mais c’est le travail du staff et de l’entraîneur. »

Les lacunes défensives du PSG cette saison

« Si je suis honnête, je suis plus content cette année de la défense que l’année dernière à ce moment de la saison. Mais il y a des moments où tu n’as pas les résultats que tu mérites. Je pense qu’on a concédé plus de buts que ce qu’on méritait. Mais je suis content, on est en train d’améliorer ça. »





