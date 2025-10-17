Enrique : « Toujours difficile de préparer ce type de match »

En ouverture de la huitième journée de Ligue 1, le PSG a concédé un match nul spectaculaire sur la pelouse du Parc des Princes contre Strasbourg (3-3).

Pour ce premier match du PSG après la trêve internationale, Luis Enrique a décidé de faire un turnover avant d’enchaîner les matches et les déplacements dans ces prochaines semaines. Les Parisiens avaient réussi à ouvrir le score avant de voir Strasbourg marquer trois buts. Les Parisiens ont finalement réussi à égaliser pour éviter une défaite devant ses supporters (3-3). Au micro de Ligue 1 +, Luis Enrique a évoqué ce nul et son choix de faire tourner son équipe.

« On a pensé, avec ce calendrier et cette saison, à prioriser la rotation avant et après la trêve internationale »

« Je pense que cela a été un match très serré, comme on l’avait dit les jours précédents. C’est toujours difficile de préparer ce type de match contre un adversaire comme Strasbourg, une des meilleures équipes de la Ligue 1. On a eu de la souffrance mais je pense qu’à la fin, le résultat est ce qu’il est. On a su revenir ? Bien sûr. On a pensé, avec ce calendrier et cette saison, à prioriser la rotation avant et après la trêve internationale parce que nos joueurs jouent beaucoup avec leurs sélections nationales. On pense toujours à gagner les matches bien sûr, mais il y a un objectif à la fin de la saison qu’il faut savoir gérer. La différence entre observer le match des tribunes et depuis le terrain ? La différence, c’est simplement que tu vois quel est le problème de ton équipe et les choses que tu peux améliorer parce que c’est une vision parfaite d’en haut. Je resterais bien dans les tribunes tout le match mais c’est aussi important d’être à côté des joueurs. J’aime avoir les deux possibilités. Le choix de Ramos pour tirer le penalty ? Nous avons beaucoup de tireurs de grande classe. Ça dépend des joueurs qui sont sur le terrain. Gonçalo est un spécialiste, Désiré aussi. Il y a beaucoup de joueurs qui peuvent être le buteur. On a confiance en tout les joueurs. Je pense qu’ils auraient pu gagner le match en fin de rencontre avec quelques occasions, mais nous aussi on a eu des chances de gagner. À la fin, c’est 3-3 et on doit accepter le résultat. »





