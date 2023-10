Enrique : « Tous les matchs valent les mêmes points »

Demain après-midi (13 heures, Prime Video), le PSG se déplace sur la pelouse de Brest dans le cadre de la dixième journée de la Ligue 1. Comme avant chaque rencontre, Luis Enrique s’est présenté en conférence de presse. Ce samedi après-midi, il a évoqué la rencontre contre les Brestois, les joueurs qui enchaînent les rencontres, Gonçalo Ramos, Lee Kang-In, Vitinha…Extraits choisis.

Le nombre de match important pour les internationaux (PSG TV)

« C’est la difficulté qu’ont tous les entraîneurs, en particulier dans un club comme le PSG. Il faut penser au meilleur pour l’équipe plutôt qu’aux individualités. Face à un adversaire qui stimule moins, il faut être très inspiré et motivé. Pas facile, mais c’est mon travail.«

Le rôle de Gonçalo Ramos

« Ce que vous voyez de Ramos, c’est que le staff lui demande. On a besoin que le numéro 9 vienne en appui pour que ses partenaires prennent la profondeur. Il bouge très bien. Il est vrai que nous ne sommes pas une équipe qui va faire beaucoup de centres, compte tenu du type d’attaque qu’on fait. Peut-être qu’on ne voit pas les meilleures caractéristiques de Gonçalo, mais lui et Randal Kolo Muani font un travail fantastique. Asensio, Barcola et Lee Kang-In peuvent aussi jouer à cette position.«

Brest

« Tous les matchs sont pièges, en particulier à un horaire particulier. On joue à l’extérieur, et donc, ce sera toujours difficile. C’est une équipe qui n’a pas perdu à la maison, qui défend très bien, qui centre beaucoup, qui sait quoi faire. C’est un adversaire très compliqué pour nous, en particulier après un match de Ligue des champions qui nous a beaucoup motivé.«

Un match moins prestigieux que d’autres

« C’est la difficulté que nous avons. Heureusement, je ne vais pas me plaindre d’entraîner des joueurs internationaux. Les trois points contre Marseille ou contre une équipe de haut niveau, c’est pareil que contre une équipe moins bien classée. Tous les matchs valent les mêmes points. Il faut gérer le match de façon à ce que nous soyons meilleurs, qu’on ait plus de chances de but que l’autre équipe. C’est mon travail, notamment de gérer la composition avec les joueurs les mieux motivés et préparés.«

Le travail phycologique

« Ce qui est clair, un but est une injection de moral pour l’équipe qui marque et qui va tirer vers le bas une équipe qui souffre. Une équipe qui concède, peu importe qu’elle travaille avec un psychologue de la Nasa ou autre, elle subit. En revanche, une équipe qui marque est excitée, a de l’envie. Les matchs changent tout le temps à cause de ces actions. Ce n’est pas lié à un psychologue, ça arrive tout le temps. Le fait d’avoir un psy dans le staff, c’est pour que le joueur puisse travailler avec lui de façon confidentielle. Au 21e siècle, celui qui ne travaille pas psychologiquement, à essayer de voir tout ce que ça signifie un joueur professionnel, il perd du potentiel. De manière générale, partout, les joueurs font très attention à cela.«

Lee Kang-In

« Nous avons beaucoup d’espérances pour lui, parce que nous savons quelles sont ses qualités. Il a des qualités physiques très hautes, en défense et en attaque. Il peut nous apporter beaucoup de choses. Avec sa polyvalence, il peut jouer à gauche, à droite, au milieu, comme un faux neuf. C’est très enthousiasmant en tant qu’entraîneur.«

Vitinha

« Vitinha est un joueur qui peut jouer comme ailier, dans l’axe ou même en pointe. Vitinha, quand il joue dans l’aile, il doit savoir quels espaces occuper et d’autres aspects que je ne vais pas donner publiquement, car ce n’est pas dans notre intérêt que les autres clubs le sachent. Plusieurs joueurs peuvent le faire, Ruiz, Soler, Lee, Zaïre-Emery, mais Vitinha l’a plus fait. Pour moi, ça donne beaucoup d’options.«