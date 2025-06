Enrique : « Tout le monde est prêt, on travaille comme une équipe »

Pour son entrée en lice en Coupe du monde des clubs, le PSG n’a fait qu’une bouchée de l’Atlético de Madrid (4-0). Les hommes de Luis Enrique entament parfaitement leur compétition.

Ce dimanche soir, le PSG disputait le premier match de la phase de poules de la Coupe du monde des clubs avec l’affrontement avec l’Atlético de Madrid. Pour ce choc, Luis Enrique avait décidé d’aligner son équipe type, à l’exception de Gonçalo Ramos qui remplaçait Ousmane Dembélé, blessé. Et le club de la capitale a totalement maitrisé son sujet, affichant son niveau connu depuis le début de l’année 2025 pour facilement s’imposer contre des Colchoneros très regroupés derrière et très peu dangereux (4-0). Au micro de DAZN, Luis Enrique a évoqué ce beau succès parisien.

« Je pense qu’aujourd’hui, on a très bien joué »

« C’était l’objectif de rester concentré. C’était une saison très longue, mais quand je vois les entraînements, la motivation est très haute. On est content du match, un match difficile avec ces conditions de chaleur. Je pense que l’on a fait un très bon match. Des joueurs toujours en mouvement ? C’est une des caractéristiques de cette équipe que l’on a améliorée depuis le premier jour que l’on est ici. La mobilité, c’est important, mais tu dois savoir quand il faut faire ces mouvements. Je pense qu’aujourd’hui, on a très bien joué parce que c’était difficile de faire des efforts dans cette chaleur qui conditionnait tout. La gestion du groupe, avec des joueurs qui rentrent et qui marquent ? C’est ça l’ambition des joueurs. C’est joli comme entraîneur de voir ça, mais je pense que tout le monde est prêt, on travaille comme une équipe. C’est la manière de s’améliorer et de grandir. »