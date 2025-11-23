Enrique : « Très motivé à l’idée de donner des minutes aux titis qui ont le niveau »

Pour son retour sur les terrains après la trêve internationale, le PSG s’est imposé contre Le Havre (3-0). En conférence de presse, Luis Enrique a expliqué avoir apprécié la prestation de son équipe avant de se confier sur sa gestion des titis parisiens.

Avec une équipe remaniée en perspective du match contre Tottenham mercredi soir et du retour de la trêve internationale, le PSG s’est largement imposé contre Le Havre dans le cadre de la treizième journée de Ligue 1 grâce à des buts de Kang-in Lee, Joao Neves et Bradley Barcola (3-0). Présent en conférence de presse d’après-match, dans des propos relayés par Le Parisien, Luis Enrique a salué la performance de ses joueurs, avant d’évoquer sa gestion des titis ou bien encore la belle prestation de Lucas Chevalier, de la science du but de Joao Neves et du retour de blessure de Nuno Mendes.

Le match référence de Lucas Chevalier ?

« Chaque match est différent, il faut regarder chaque match pour valoriser les performances d’un joueur. Nous avons de la tranquillité. Je n’ai aucun doute au sujet de Lucas, comme je n’ai aucun doute pour Zabarnyi et Renato Marin. Nous savons qu’il est difficile de jouer dans un club comme le PSG. Il y a toujours du bruit et il faut s’habituer à ces bruits. Mais je le répète, j’ai beaucoup de confiance en Lucas. »

Surpris du retour aussi rapide de Nuno Mendes de blessure ?

« C’est toujours une bonne nouvelle quand on récupère un joueur. Nuno a joué les 90 minutes, il se sent bien, il est prêt pour le prochain match contre Tottenham. »

Comment expliquer la réussite de Joao Neves devant le but ?

« Qui est João Neves ? C’est le petit joueur qui marque toujours ? C’est joli, on voit qu’il a beaucoup de qualité. Il a été critiqué, mais c’est normal d’être critiqué. C’est joli de voir son évolution et on est contents de voir qu’il possède cette capacité à marquer des buts. »

Important de reprendre la place de leader ?

« Bien sûr, comme d’habitude c’est important. Il y a des équipes, comme l’OM et Lens, qui ont fait un très bon boulot et c’est important de gagner, de continuer d’être premier. Avant cette période de Noël, il y aura des matchs importants dans toutes les compétitions et c’est important de commencer cette série avec une victoire. »

La prestation de Lucas Beraldo

« C’est normal, pendant une saison, qu’un joueur ait des hauts et des bas. Nous connaissons la qualité de nos joueurs, je ne suis pas préoccupé, c’est le moment de savoir gérer ça. Ce n’est pas facile de faire jouer beaucoup de matchs à chaque joueur. Il faut savoir que pour gagner, on a besoin de tous les joueurs. Beraldo, Gonçalo, Mbaye, Mayulu… Tout le monde peut s’améliorer. C’est une saison très longue, c’est difficile de bien jouer à tous les matchs. »

Pourquoi j’accorde autant de temps de jeu aux titis ?

« Ce qui est important pour ces joueurs, c’est qu’ils aient des minutes de jeu importantes, qui ont de la valeur. S’ils entrent en jeu quand tu gagnes 4-0, ça n’apporte rien. Je suis très motivé à l’idée de donner des minutes aux titis qui ont le niveau. Je ne fais pas de cadeaux. Ndjantou a mérité de jouer, Mbaye est dans un moment difficile, il manque un peu de confiance, mais je reste calme et confiant. C’est important pour moi et pour le club de donner de la confiance aux joueurs du centre de formation. Les joueurs que l’on considère qui ont le niveau, ils vont avoir de la confiance et c’est pour ça qu’on ne signe pas de joueurs extérieurs. C’est plus facile pour un titi, français, de jouer au PSG, que de dépenser beaucoup d’argent sur un joueur qui vient d’un autre club. »















