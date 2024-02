Ce samedi soir, le PSG se déplaçait sur la pelouse de Nantes dans le cadre de 22e journée de Ligue 1. Les Parisiens se sont imposés grâce à des buts de Lucas Hernandez et Kylian Mbappé.

Trois jours après sa victoire contre la Real Sociedad en huitièmes de finale aller de la Ligue des champions (2-0), le PSG retrouvait la Ligue 1 ce samedi soir avec le déplacement sur la pelouse de la Beaujoire pour y défier le FC Nantes pour le compte de la 22e journée. Pour cette rencontre, Luis Enrique avait décidé de faire cinq changements par rapport à la rencontre de C1. Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé et Achraf Hakimi débutaient sur le banc. Après une première mi-temps où il a eu la possession, mais où il ne s’est pas montré dangereux, le PSG a dû attendre la deuxième mi-temps pour voir Lucas Hernandez ouvrir le score sur une frappe déviée par Sissoko. Entré en jeu un peu avant la 60e minute, Kylian Mbappé a provoqué et marqué un penalty. Les Parisiens se sont imposés (2-0) et profitent de la défaite de Nice hier pour prendre 14 points d’avance sur leur dauphin. Au micro de Canal Plus Foot, Luis Enrique est revenu sur ce succès important pour le PSG.

« C’est une victoire importante pour nous »

« Pour nous, c’était un match difficile et un scénario merveilleux. Venir dans ce stade avec une ambiance incroyable. Après un match de Ligue des champions compliqué, nous avons tenté de changer et rafraichir l’équipe. Certains joueurs ont eu la possibilité d’avoir plus de minutes. Ce qui est bien, c’est de voir que nos supporters se rendent compte que tous les joueurs sont impliqués. Sur le match, nous avons bien défendu, nous avons récupéré beaucoup de ballons. C’est une victoire importante pour nous. Le turn-over ? Si nous voulons avoir la possibilité de pouvoir luter dans toutes les compétitions, ce qui est notre objectif, il faut être une équipe et c’est bien que tous les joueurs soient impliqués. Mbappé ? Avec Mbappé, on s’entend très bien. Il n’y a aucun problème. »