Enrique : « Un match qui a une importance vitale pour nous »

Demain soir (21 heures, Canal Plus Foot), le PSG se déplace à Salzbourg en Ligue des champions. Après un début de campagne européenne mauvais, le club de la capitale se doit de s’imposer en Autriche pour rester en vie dans la compétition. Présent en conférence de presse, Luis Enrique a évoqué cette rencontre importante pour la suite de la saison parisienne, les chances de se qualifier, la formule magique pour retrouver l’efficacité…

Le match contre Salzbourg

« Je sens que c’est un match merveilleux. Il y a tous les ingrédients que peuvent souhaiter un entraîneur et les joueurs d’un club comme le PSG. On a eu la chance de jouer des matchs de haut niveau en Ligue des champions. Notre objectif est de gagner le match comme à chaque fois, on sait quels sont les risques si on ne le fait pas. »

Les chances de se qualifier

« Je crois que personne ne sait combien de points il faudra pour se qualifier. Personne ne sait combien de points seront nécessaires, c’est impossible de le deviner. Nous devons gagner les trois matchs restants, c’est ça notre objectif. »

Le calendrier chargé du PSG en cette fin d’année 2024

« C’est une semaine typique du PSG. C’est pour ça que nous sommes le PSG. Je ne m’intéresse pas aux autres équipes, seulement au match de demain et après, on pensera aux autres. C’est le quotidien d’un grand club. »

La formule magique pour retrouver l’efficacité

« La formule magique est claire : se procurer plus d’occasions que l’adversaire. Il faut s’en procurer 20, 25 ou même 30, c’est tant mieux. Et il faut prendre le moins de buts possible et faire que nos adversaires aient moins d’occasions. On va essayer d’améliorer. Il faut garder la confiance. Il faut insister, insister et insister. »

La possibilité d’avoir une large victoire contre Salzbourg

« Il n’y a pas de match facile à l’extérieur, en championnat comme en Ligue des champions. C’est un match demain qui a une importance vitale pour nous et j’espère que mon équipe n’est pas trop affectée. Depuis les 19 ou 20 matchs que j’ai vu, j’aime ce que je vois, mon équipe me donne de la confiance. »

A voir aussi : Hakimi : « Luis Enrique me donne confiance mais il m’aide aussi à voir autrement sur le terrain »

Jouer en transition

« À ce niveau de la compétition, notre rival a aussi besoin de points, donc ça va aussi définir qu’il aille plus de l’avant. C’est une équipe qui presse beaucoup, mais qu’ils jouent haut ou bas dépendra de notre façon de jouer. On a toujours plus eu le ballon que l’adversaire, sauf dans un match. Ce que je préfère, peu importe. On peut jouer en transition comme on peut jouer face à des blocs bas, ça dépend de ce que fait l’adversaire. »

L’expérience des matchs cruciaux et un discours adapté à son jeune effectif

« Je crois que nos joueurs jeunes ont quand même de l’expérience. Ceux qui étaient là la saison passée ont l’habitude d’un gros niveau d’exigence. J’essaye de tirer le meilleur de l’individu et du collectif. J’adore les matchs comme celui de demain, comme à San Sebastian ou à Dortmund la saison passée. Ce sont des matchs où il faut gagner. Je n’aligne jamais mes joueurs en fonction de leur âge, mais en fonction de ce que je vois à l’entraînement. »

Le retour de Lucas Hernandez

« Au niveau footballistique, il ne s’agit pas de dire ce qui nous manque ou pas. On pense d’abord au joueur qui est blessé, car c’est un moment difficile. Cela fait 10 ou 15 jours qu’il est avec nous. Il a un bon niveau à l’entraînement, s’il est convoqué, c’est qu’il peut jouer car je n’ai pas l’habitude de faire des cadeaux. »

Pepijn Lijnders, l’entraîneur de Salzbourg

« C’est sa première saison ici. Il est reconnu au niveau international, il a un goût pour le beau jeu et la volonté de construire par l’arrière. Il a beaucoup de jeunes joueurs et c’est un bon entraîneur, donc, ce sera un match difficile. Je le remercie pour ses mots sur moi. »