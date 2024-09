Enrique : « Un match très complet de mon équipe »

Quatre jours avant le déplacement à Arsenal en Ligue des champions, le PSG s’est rassuré ce vendredi soir avec une victoire contre Rennes pour le compte de la sixième journée de Ligue 1 (3-1). Luis Enrique a aimé la prestation de son équipe.

Ce vendredi soir, le PSG recevait le Stade Rennais pour le compte de la sixième journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Luis Enrique devait faire sans huit joueurs. Le onze qu’il a aligné a répondu présent, dominant totalement les Rennais et se procurant de nombreuses occasions, même si ses joueurs se sont montrés maladroits devant le but. Grâce à une grosse performance de Bradley Barcola, impliqué sur les trois buts parisiens, le PSG a renoué avec le succès en championnat et a préparé de la meilleure des manières son déplacement à Arsenal en Ligue des champions mardi. Au micro de BeIN Sports 1, Luis Enrique est revenu sur la belle performance de son équipe au Parc des Princes ce soir.

« Dans l’ensemble, l’équipe a montré une bonne attitude »

« Tout d’abord, je crois que c’était un match très complet de mon équipe contre un adversaire très agressif défensivement et qui exerçait beaucoup de pressions. On s’est procuré beaucoup d’occasions, mais on n’en a marqué que trois. On aurait pu en marquer plus, mais c’était un match fort et cela va renforcer l’équipe. Deux visages du PSG dans ce match ? Le travail s’est peut-être compliqué en fin de match. J’avais une intention en faisant ces remplacements. Je crois que c’est toute l’équipe qui a mal géré ces remplacements. Mais dans l’ensemble, l’équipe a montré une bonne attitude. C’est vrai que les dernières minutes d’un match sont clés et il a manqué quelque chose. La Ligue des champions ? Il faut sans cesse renouveler. C’est ce que l’on attend d’une compétition comme la Ligue des champions. On va jouer contre une équipe qui fait partie des favorites à la victoire finale. Ce sera un match extrêmement stimulant et nous allons nous préparer à cette rencontre évidemment. »