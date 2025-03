Enrique : « Une équipe avec beaucoup de caractère »

Ce samedi après-midi, le PSG se déplaçait à Rennes pour le compte de la 25e journée de Ligue 1. Les Parisiens se sont imposés dans un match maîtrisé (1-4).

Trois jours avant de tenter d’aller chercher la qualification en quart de finale de la Ligue des champions sur la pelouse d’Anfield contre Liverpool, le PSG jouait sur la pelouse du Stade Rennais pour le compte de la 25e journée de Ligue 1. Après une première mi-temps totalement dominée, où il avait ouvert le score par l’intermédiaire de Bradley Barcola, le club de la capitale a été plus en difficulté en seconde période. Mais grâce à un doublé en sortie de banc d’Ousmane Dembélé, il s’est imposé (1-4) pour poursuivre son invincibilité en championnat et préparer au mieux son déplacement à Anfield. Au micro de beIN Sports 1, Luis Enrique est revenu sur ce beau succès parisien avant de se projeter sur le huitième de finale retour de la Ligue des champions contre Liverpool.

L’état de santé du groupe

« Je crois que tous les joueurs vont bien, il n’y a pas de blessé. Le résultat est excellent contre une équipe qui nous a donné du fil à retordre, mais on a atteint notre objectif. »

Ce qu’il attendait de ses joueurs

« Je pense que tout au long de la saison, l’équipe est très compétitive. On rentre sur le terrain pour gagner avant un match vital dans trois jours. Je crois que c’est une équipe extrêmement solide avec beaucoup de caractère et de tempérament. »

Les quatre changements prévus ?

« C’était pour l’équilibre. Si on joue 80 minutes trois jours avant, c’est déconseillé, c’est le cas de Pacho. Pour le reste, on a essayé d’équilibrer. Il fallait gagner cette rencontre de championnat. Je crois qu’il fallait gérer au mieux pour pouvoir jouer tous les trois jours. C’est pas mal du tout, ce sont de bonnes sensations pour le joueur. Nous nous sommes bien préparés en équipe. »

L’état d’esprit de l’équipe

« On joue contre Rennes, c’est une très belle équipe avec une très belle dynamique et qui nous a mis en difficulté et même bien plus que des équipes de Ligue des champions. Nous sommes très très bons pour récupérer le ballon, dans le positionnement. Nous avons aussi des joueurs extrêmement rapides. C’est un résultat merveilleux. »

A voir aussi : Zaïre-Emery : « Porter le brassard au PSG, c’est un honneur »

Désiré Doué

« C’est l’un des jeunes joueurs qui ont de très bonnes choses à faire et qui va grandir au PSG. Il a une très bonne mentalité, une mentalité positive. Il veut grandir, mais dans le collectif. Nous avons plusieurs joueurs de ce profil. C’est un plaisir pour un entraîneur. »

Liverpool

« Le match aller ne nous laisse qu’une option, c’est de gagner. Donc, c’est l’objectif. Rien ne changera par rapport aux autres matches. Nous jouons pour gagner, ça, c’est l’objectif. La seule équipe qui n’a pas de doute là-dessus, c’est nous. »