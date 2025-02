Enrique : « Vitinha est unique, il incarne le milieu de terrain parfait »

Ce mardi soir, le PSG a fait un grand pas vers la qualification en huitièmes de finale de la Ligue des champions avec sa belle victoire contre Brest (0-3). Luis Enrique a salué la performance XXL de Vitinha.

Après avoir réussi à se qualifier en barrage de la Ligue des champions, le PSG retrouvait le Stade Brestois ce mardi soir à ce stade de la compétition. Dans une rencontre qu’il a totalement dominée, le club de la capitale a fait trembler les filets à trois reprises, par l’intermédiaire de Vitinha, sur penalty, et de l’inévitable Ousmane Dembélé, auteur d’un nouveau doublé. Présent en conférence de presse après ce beau succès, dans des propos relayés par Le Parisien, Luis Enrique a salué la performance de Vitinha, évoqué un déclic au sein de son équipe après la victoire renversante contre Manchester City (4-2), la forme étincelante d’Ousmane Dembélé…

Ce qui lui a le plus plu ce soir

« Le résultat ! »

Le contenu du match

« Compte tenu du fait que Brest nous a marqué en moyenne deux buts par match ces derniers temps, notre solidarité m’a plu. On n’était pas en infériorité sur leurs centres. Brest aurait pu marquer sur corner. On a eu de la chance. On aurait pu plus marquer aussi. Le résultat est exagéré par rapport à tout ce que Brest nous a fait souffrir. »

Ce qui a changé depuis City

« Les chiffres sont là. Ils parlent d’eux-mêmes. Il y a une régularité et l’équipe est meilleure. Je le dis depuis le début de saison. Brest a été mieux que nous à certains moments. Notre équipe est faite pour attaquer. On est dans une très bonne série actuellement. Le match contre City nous a libérés. C’était une libération pour les joueurs. C’est très important pour une équipe jeune d’avoir cette confiance. Nous sommes dans un niveau de confiance très élevé. »

Le large succès va-t-il changer la manière d’aborder le match retour ?

« Lors des cinq matchs contre Brest que j’ai disputés, les Bretons avaient réussi à égaliser. Il n’y a aucun match facile contre Brest. On ne prendra pas le match retour comme un entraînement. »

Vitinha

« Il est unique. Il occupe un poste de pivot vital pour nous. Il ne perd pas le ballon. Il est doué pour les passes, fort physiquement, mentalement, il marque. Il incarne le milieu de terrain parfait. »

Dembélé

« Il faudrait lui demander ce qu’il a mangé à Noël. Je jouais à la Play quand j’étais petit et il est le genre de joueur sur qui on met la flèche (sic). Il était bon en 2024, il est encore meilleur en 2025. Il a un niveau excellent, c’est parfait pour nous. Je souhaite que cela continue et que l’on continue à s’aider en attaque et en défense. »