Blessé au pied lors de la dernière trêve internationale, Marco Asensio se rapproche d’un retour à la compétition avec le PSG.

Recruté libre par le PSG cet été, Marco Asensio a montré en quelques matches son importance dans le jeu de Luis Enrique. Utilisé dans un rôle de faux numéro 9, l’Espagnol de 27 ans était performant avec les Rouge & Bleu (2 buts et 1 passe décisive en 3 matches), cependant sa blessure en sélection lors du dernier rassemblement avec la Roja a stoppé sa progression. Touché au pied, Marco Asensio devait rester en soins jusqu’à la fin du mois de septembre. Et l’ancien du Real Madrid se rapproche d’un retour à la compétition.

Reprise avec ballon pour Asensio

En effet, comme le rapporte le PSG via son compte X (ex-Twitter), Marco Asensio a repris l’entraînement individuel avec ballon ce mercredi. La prochaine étape sera le retour à l’entraînement collectif avec ses coéquipiers. L’entraîneur parisien, Luis Enrique, donnera sûrement plus d’informations sur l’état de son joueur lors de sa conférence de presse ce vendredi (13h) à la veille de la réception du RC Strasbourg (samedi à 17h) dans le cadre de la 9e journée de Ligue 1. Le numéro 11 parisien a manqué les six derniers matches des Rouge & Bleu (Nice, Dortmund, OM, Clermont, Newcastle et Rennes).

