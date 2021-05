Entraîner en France n’intéresse pas José Mourinho

José Mourinho n’a plus de club depuis son licenciement de Tottenham le 19 avril dernier. Le nom du technicien portugais a souvent été associé au PSG depuis l’arrivée de QSI à la tête du club durant l’été 2011. Les dirigeants parisiens aiment beaucoup le profil de l’ancien coach de Porto mais Mourinho n’a jamais atterri sur le banc Rouge & Bleu. Et ses dernières déclarations ne vont pas dans le sens d’une arrivée à Paris dans les prochaines années. “En Allemagne et en France, vous savez que si vous allez dans le club majeur, votre destin s’écrit immédiatement, lance Mourinho dans un entretien accordé au Times. En Angleterre, c’est la compétition au plus haut niveau. C’est cela qui m’a attiré. Tout est question de pression. Je la veux. Je choisirais toujours la pression. Parfois cette pression devient déséquilibrée, ou disproportionnée, mais je refuse le contraire ! Je refuse d’aller dans un pays où la pression n’existe pas. Je refuse.”