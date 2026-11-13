Entre la Coupe du monde et la Ligue des champions, Fabián Ruiz a fait son choix 

Fabián Ruiz a remporté les deux dernières Ligues des champions avec le PSG et la Coupe du monde avec l’Espagne. Le milieu de terrain a dévoilé sa préférence entre les deux trophées.

Cadre du PSG et de la sélection espagnole, Fabián Ruiz est le seul joueur à avoir remporté la Ligue des champions et la Coupe du monde lors de la saison 2025-2026. Il était annoncé comme l’un des favoris au Ballon d’Or 2026, finalement remporté par Harry Kane, l’international espagnol terminant dixième. Dans une interview accordée à Ok Dario, Fabián Ruiz a été questionné sur sa préférence entre la Ligue des champions et la Coupe du monde. Et l’international espagnol n’a pas hésité en choisissant « le Mondial. »

« On sait que c’est très difficile de gagner une troisième Champions League mais on va essayer »

Le numéro 8 du PSG a tout de même expliqué qu’il était encore motivé par la Ligue des champions et que lui et ses coéquipiers avait encore l’envie de gagner la C1 et d’entrer encore plus dans l’histoire avec une troisième Ligues des champions de suite. « On a encore l’envie de gagner, on sait que c’est que c’est très difficile, surtout en Ligue des champions. C’était déjà difficile d’en gagner une, deux aussi. Mais on a encore l’envie de gagner, c’est ce qu’on essaie de faire. On sait que c’est très difficile de gagner une troisième Champions League mais on va essayer. On va jouer match après match et on verra si à la fin de la saison, on est encore en finale. Mais on va essayer d’être là-bas. »