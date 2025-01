Entre le PSG et Manchester City, les relations se sont peu à peu normalisées

Demain soir (21 heures, Canal Plus), le PSG et Manchester City s’affrontent en Ligue des champions. Cette confrontation est aussi géopolitique.

Le PSG retrouve les terrains demain soir – au Parc des Princes – avec la septième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions contre Manchester City. 25e et premier non qualifié, le club de la capitale devra s’imposer contre les mancuniens pour encore croire à un avenir européen. Si ce match a un fort enjeu pour la suite de la saison européenne des deux équipes, il est aussi une confrontation géopolitique. « Ce duel opposant deux clubs qui appartiennent à deux pays du Golfe persique et rebaptisé parfois « Golfico » est la quintessence d’une rivalité régionale entre le Qatar et Abu Dhabi« , avance L’Equipe.

L’élimination en Ligue des champions en 2016 avait été vécue comme une humiliation

Une jalousie entre les deux pays s’est transposée au football. « Avec l’organisation de la Coupe du monde au Qatar en 2022 et l’acquisition à trois ans d’intervalle, entre 2008 et 2011, de Manchester City par le Cheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, vice-président et vice-premier ministre des Émirats arabes unis, et du Paris-Saint-Germain par Tamim ben Hamad al-Thani, devenu depuis l’émir de son pays. Une rivalité sur le thème de qui remportera en premier la Ligue des champions ? À ce petit jeu, ce sont les Sky Blues qui y sont parvenus les premiers, en 2023, en battant l’Inter Milan (1-0). Dans les confrontations directes avec le PSG depuis les rachats des deux clubs, City mène aussi, avec quatre succès pour un nul et une défaite », indique le quotidien sportif. Ce dernier explique que l’élimination du PSG en quarts de finale de la Ligue des champions en 2016 par Manchester City avait été vécue comme une humiliation. Par le passé, le club parisien n’a pas toujours été d’accord avec l’approche de City, notamment sur le dossier de la création de la Super Ligue en avril 2021. Une compétition à laquelle le club français s’est opposé, contrairement à son rival, qui faisait partie des douze fondateurs, lance L’Equipe. « Aujourd’hui, les relations se sont peu à peu normalisées. Ferran Soriano, directeur exécutif de City, a été nommé au conseil d’administration de l’Association européenne des clubs (ECA), présidée par Nasser al-Khelaïfi. Un signe de rapprochement entre les deux rivaux, au moins dans les instances », conclut le quotidien sportif.