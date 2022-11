Enzo Le Fée croit en l’exploit contre le PSG

Dimanche après-midi (13 heures, Prime Video), le PSG se déplace sur la pelouse du Moustoir pour y défier Lorient dans le cadre de la 14e journée de Ligue 1. Une rencontre qui doit permettre aux Parisiens de poursuivre leur très bon début de saison et maintenir leur avance de cinq points sur leur dauphin, Lens. Mais il faudra se méfier de Lorient, la belle surprise de ce début de saison.

Avec un nouvel entraîneur, Régis Le Bris – novice au plus haut niveau – le FC Lorient réalise un très bon début de saison. Longtemps dauphin du PSG, les Lorientais compte 27 points après 13 journées. Mais ces dernières semaines, les Merlus calent. Après une série de six victoires de suite entre le 4 septembre et le 9 octobre, le club breton vient d’enchaîner deux nuls et une défaite. Une mauvaise passe qui a fait tomber Lorient au pied du podium. Les bonnes performances de Lorient sont dues à un très bon collectif mais également à certains joueurs, dont Enzo Le Fée. Le jeune milieu de terrain (22 ans) est la plaque tournante du jeu de Lorient. Ce dernier a évoqué un possible exploit contre le PSG demain après-midi.

« On est une équipe qui les embête souvent »

« Un exploit possible contre le PSG ? Si on dit non, ça ne sert à rien de jouer le match. C’est notre histoire face au PSG, parce qu’on est une équipe qui les embête souvent, rappelle le Fée dans une interview accordée au Parisien. Je ne sais pas s’ils regardent tant que ça, ce qui se passe derrière eux, mais je pense qu’ils nous voient d’un œil différent cette saison. Nous ne sommes plus le 18e de l’an dernier. Ce sera un match encore plus difficile que les saisons précédentes. » Son coéquipier Julien Ponceau a lui évoqué la MNM, qui devrait être alignée demain. « Il y a les trois de devant du PSG, car ce sont des joueurs de classe mondiale. Il y a Verratti aussi (Le Fée lui souffle), même si je n’ai pas encore eu la chance de les affronter. Paris est une équipe connue pour son jeu, son beau football, il y a des joueurs impressionnants, mais on aura la chance de jouer devant notre public. Ce sera un match comme les autres qu’on va essayer de remporter.«