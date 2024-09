Devenu un gardien indiscutable au PSG, Gianluigi Donnarumma voit son avenir sur le long terme chez les Rouge & Bleu, comme l’a déclaré son agent.

Le PSG compte bien conserver Gianluigi Donnarumma pour plusieurs années encore. Arrivé libre de tout contrat à l’été 2021 en provenance de l’AC Milan, le portier italien est désormais un titulaire indiscutable chez les Rouge & Bleu. Encore sous contrat jusqu’en juin 2026, son avenir devra être prochainement discuté, à l’instar d’Achraf Hakimi.

« Il reste encore deux ans de contrat, il n’y a pas d’urgence »

Récemment, le conseiller sportif du PSG, Luis Campos, avait admis que les différentes parties discutaient pour prolonger le contrat du champion d’Europe 2021. Un avis partagé par le représentant du joueur, Enzo Raiola. L’agent de Gianluigi Donnarumma a confirmé le désir de son protégé de poursuivre l’aventure chez les champions de France, dans un entretien à calciomercato.com : « Il a indiqué à plusieurs reprises qu’il était très heureux à Paris. Le projet a évolué de manière très positive. L’équipe est plus soudée. Il n’y a plus les stars Messi, Neymar et consorts, mais un groupe jeune et avide de victoires », a dans un premier temps déclaré Enzo Raiola. « La prolongation de contrat ? Il reste encore deux ans (juin 2026, ndlr), il n’y a pas d’urgence. Mais oui, il y a déjà eu les premières discussions en ce sens. Campos l’a même admis publiquement, il aimerait garder Gigio. De notre côté, nous avons la volonté de rester. Pour moi, c’est une fierté d’avoir un joueur comme lui dans l’un des clubs les plus importants du monde. Aujourd’hui, il est le porte-drapeau de notre équipe nationale. Il pourrait aussi le devenir pour le PSG. Ce serait un plaisir. Retourner en Italie ? Les agents utilisent toujours l’expression : ‘Ne jamais dire jamais’. Je le fais aussi. On ne sait jamais, mais pour l’instant c’est pratiquement impossible. »