Enzo Raiola : « Nous avons accepté la nouvelle politique du PSG »

Encore sous contrat jusqu’en juin 2026 avec le PSG, Gianluigi Donnarumma est en discussion pour une prolongation de contrat. Son agent a évoqué les discussions.

Après quelques semaines difficiles, Gianluigi Donnarumma a retrouvé son meilleur niveau en 2025. Le gardien italien réalise de très belles performances dans les buts du PSG. Encore sous contrat jusqu’en juin 2026 avec le club de la capitale, il discute depuis de nombreux mois pour une prolongation de contrat. Si au début, les deux clans étaient proches de trouver un accord, les discussions ont été mises en stand-by en fin d’année 2024. Ces dernières ont repris depuis plusieurs semaines. Dans une interview accordée à ChiamarsiBomber, Enzo Raiola, l’agent de l’international italien, a évoqué ses discussions pour prolonger le contrat de l’ancien de l’AC Milan.

A voir aussi : Donnarumma : « J’espère rester au PSG, c’est ma maison »

« Nous travaillons sur l’hypothèse du renouvellement, en essayant de trouver la meilleure solution »

« Donnarumma est le gardien du PSG et de la sélection nationale et est très apprécié par plusieurs clubs, ce qui est tout à fait naturel. Les contacts pour le renouvellement ont déjà été initiés l’été dernier et nous travaillons très sereinement dans ce sens. Au vu des règles imposées par l’UEFA, le club fait volte-face d’un point de vue financier, passant d’un budget total de plus de 500 millions d’euros à moins de la moitié, indique l’agent du numéro 1 du PSG dans des propos relayés par Foot Mercato. Nous avons accepté la nouvelle politique du PSG en termes de gestion des contrats et nous travaillons sur l’hypothèse du renouvellement, en essayant de trouver la meilleure solution, mais pour le moment, il n’y a pas d’urgence. L’Inter ? Il n’y a eu aucun contact avec l’Inter ou avec d’autres clubs. Je crois que si le joueur est mis sur le marché, il n’aura aucun problème à trouver des équipes intéressées par lui. Si quelque chose devait changer dans les mois à venir, alors nous ferons nos évaluations. »