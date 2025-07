Enzo Raiola prend la défense de Gianluigi Donnarumma

Après avoir blessé accidentellement Jamal Musiala, le gardien du PSG, Gianluigi Donnarumma, a vu son agent, Enzo Raiola, prendre sa défense dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport.

Homme fort du PSG dans le parcours héroïque en Ligue des champions, Gianluigi Donnarumma voit son avenir chez les Rouge & Bleu. Mais sa prolongation de contrat tarde à se concrétiser, lui dont le bail court jusqu’en juin 2026. Pour le moment, l’international italien se concentre sur la Coupe du monde des clubs, où il a une nouvelle fois sorti une prestation de haut vol face au Bayern Munich (2-0) en quarts de finale.

« Nous sommes en train de parler (d’une prolongation) »

Cependant, le portier parisien a également blessé malencontreusement Jamal Musiala, qui souffre d’une fracture du péroné et d’une luxation de la cheville gauche. Touché par cette blessure, Gigio Donnarumma a apporté son soutien au joueur allemand, dans des propos rapportés par la Gazzetta dello Sport : « Je suis très secoué par ce qui s’est passé, ce n’était certainement pas mon intention de blesser Musiala. » Après le match, le portier parisien a envoyé un message au joueur bavarois pour s’excuser.

Son agent, Enzo Raiola, s’est également exprimé sur cet incident dans les colonnes du journal italien : « C’est une question de dixièmes de seconde. Il suffit d’un instant pour que l’arrêt se transforme en faute sur penalty. Gigio a attrapé le ballon en premier et n’a pu éviter le tacle. Il est injuste de penser qu’il voulait faire du mal à Musiala qui, nous l’espérons, se rétablira le plus vite possible pour revenir plus fort qu’avant. Gigio est un gars très sensible. Il n’aurait pas supporté la scène et il a préféré s’éloigner pour laisser les médecins s’occuper de Musiala du mieux qu’il pouvait. Une fois dans les vestiaires, il a même allumé son téléphone. Au cours des nombreuses années où nous avons travaillé ensemble, il n’a jamais fait cela. Il l’éteint généralement une heure avant le coup d’envoi pour se concentrer sur le match et le rallume après le match. Cette fois, il m’a envoyé un message pour me dire qu’il était secoué et qu’il ne l’avait pas fait exprès. Les critiques de Manuel Neuer ? Comme le dit Courtois, c’est normal qu’il prenne la défense de son coéquipier. Il s’agit d’un épisode de jeu éternel entre un attaquant et un gardien. En décembre, Gigio a quasiment perdu un oeil dans un duel avec un joueur de Monaco. Lors de la finale du Mondial 2014, Neuer avait percuté Higuain avec les poings dans une sortie. Puis il s’était excusé en admettant qu’il voulait simplement éloigner un danger pour son équipe. »

Enzo Raiola en a également profité pour rappeler que les discussions sont en cours pour une prolongation de contrat de son protégé chez les Rouge & Bleu : « Nous sommes en train de parler (d’une prolongation). Des négociations aussi longues ne sont pas une anomalie, on parle du meilleur gardien au monde. Pour moi, il mérite le Ballon d’Or. Dembélé a marqué beaucoup de buts, mais sans les arrêts de Gigio contre Liverpool, Aston Villa et Arsenal, Paris n’aurait jamais gagné la C1. Nous sommes optimistes, le PSG est un grand club. Laissons passer ces derniers matches. En jeu, il y a le point culminant d’une saison déjà historique. Puis nous tenterons de trouver un accord dans un timing raisonnable. »