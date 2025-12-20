Enzo Renou, attaquant de Fontenay, va jouer contre le PSG, son club de coeur

Ce samedi soir (21 heures, beIN Sports 1), le PSG va affronter Vendée Fontenay Foot en 32es de Coupe de France. Un match spécial pour Enzo Renou, attaquant du club de National 3 et fan du PSG depuis sa tendre enfance.

La Coupe de France est une compétition qui permet au football amateur de côtoyer le monde professionnel. Ce samedi, le PSG se déplace à Nantes pour y défier le Vendée Fontenay Foot, club de National 3. Un rêve pour les joueurs du club vendéen et notamment pour Enzo Renou, l’attaquant de l’équipe. En effet, ce dernier est supporter du PSG depuis sa tendre enfance et a assisté à plusieurs matches au Parc des Princes et collectionne les maillots du club de la capitale.

« Pour la première fois, et sans doute unique fois de ma vie, je ne serai pas pour le PSG »

Pour Le Parisien, l’attaquant (24 ans) a évoqué son amour pour le PSG. « J’ai découvert le foot grâce à mon père qui jouait à Fontenay, mais c’est mon oncle qui m’a transmis cette passion pour Paris. Il a été abonné pendant trente ans au Parc avant de repartir à La Rochelle cet été. Mes parents m’achetaient des maillots du PSG, je dois en compter plus d’une dizaine. Mes premiers souvenirs remontent à l’âge de six ans. J’adorais les attaquants, Pauleta bien sûr, mais aussi Erding et Gameiro. » Auprès du quotidien francilien, Enzo Renou a évoqué la confrontation avec son club de cœur. « La sensation est incroyable, pour la première fois, et sans doute unique fois de ma vie, je ne serai pas pour le PSG. Je vais pouvoir vivre un moment unique grâce à la Coupe de France, la seule compétition qui permet aux amateurs de se confronter aux pros. Quand je pense qu’on a survécu à une séance de tirs au but avec vingt tentatives au 6e tour contre Cholet. Je vais profiter de chaque instant de ce match. »