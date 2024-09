Equipe de France – Barcola titulaire contre l’Italie ?

Assez rare pour être signalé, il n’y a pas de revue de presse ce jeudi matin. En effet, l’Equipe et Le Parisien n’évoquent pas le PSG dans leur édition du jour. Demain soir, l’Equipe de France affronte l’Italie pour la première journée de la phase de poules de la Ligue des Nations. Une rencontre que pourrait débuter Bradley Barcola.

Pour la première trêve internationale de la saison 2024-2025, dix-neuf joueurs du PSG ont rejoint leurs sélections nationales respectives. C’est notamment le cas de quatre Français, Ousmane Dembélé, Warren Zaïre-Emery, Randal Kolo Muani et Bradley Barcola. Lors de cette trêve, l’équipe de France va avoir deux chocs en Ligue des Nations avec l’Italie demain soir (20h45, TF1) et la Belgique, lundi (20h45). La rencontre de demain se déroulera au Parc des Princes. Et Bradley Barcola aurait de fortes chances de débuter cette rencontre.

Ousmane Dembélé également titulaire ?

Auteur d’un très bon début de saison avec le PSG (quatre buts en trois matches de Ligue 1), Bradley Barcola pourrait être récompensé par une titularisation contre l’Italie demain soir, selon RMC Sport. Le numéro 29 du PSG devrait être associé à Kylian Mbappé en pointe et Ousmane Dembélé à droite, soit l’attaque des Rouge & Bleu la saison dernière. « Ces trois-là ont travaillé ensemble lors de la saison à huis clos ce mercredi à Clairefontaine même si Deschamps a aussi utilisé le petit nouveau Michael Olise dans le couloir droit offensif, comme lundi soir », avance le média sportif. Ce dernier indique aussi que Bradley Barcola pourrait vite devenir incontournable en sélection, comme il l’est au PSG.