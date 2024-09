Depuis plusieurs mois, Bradley Barcola brille sous le maillot du PSG. L’attaquant (22 ans) impressionne certains de ses coéquipiers en équipe de France.

Arrivé au PSG lors du mercato estival 2023, Bradley Barcola a dû gagner sa place de titulaire dans le couloir gauche de l’attaque des Rouge & Bleu. L’ancien Lyonnais a réussi à s’imposer comme un titulaire indiscutable en fin d’exercice 2023-2024, ce que peu d’observateurs pensaient possible. Grâce à ses performances, il a été appelé en équipe de France par Didier Deschamps pour disputer l’Euro. Avec le départ de Kylian Mbappé, il est très certainement le leader d’attaque du PSG en ce début de saison, lui qui a déjà marqué quatre buts en trois matches de Ligue 1. Il impressionne ses coéquipiers en Bleus.

« Il affiche toujours un top niveau. C’est un top joueur »

Présent en conférence de presse ce mardi, Manu Koné a expliqué ne pas être surpris par le niveau affiché par Bradley Barcola au PSG. « Je ne suis pas surpris de la manière dont il joue au PSG. Ça allait venir petit à petit. C’est bien pour lui, on est content pour lui et on espère qu’il continuera comme ça. » Également présent lors de cette conférence de presse, Loïc Badé est sur la même longueur d’onde. « Je l’ai côtoyé lors de l’Euro espoirs. Tout ce qu’il fait avec le PSG et l’équipe de France, ça ne m’étonne pas. Il affiche toujours un top niveau. C’est un top joueur. » Enfin, Jules Koundé a aussi complimenté le numéro 29 du PSG. « Bradley, c’est quelqu’un de calme, réservé, très cool, détendu. À chaque fois qu’il est rentré, il dynamite, il fait des différences. C’est ce qu’on attend de lui. »