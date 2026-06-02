Equipe de France – Les cinq Parisiens sont arrivés à Clairefontaine

Après leur sacre en Ligue des champions, les cinq internationaux français du PSG ont rejoint leurs coéquipiers à Clairefontaine ce mardi.

Pas de repos pour les internationaux du PSG. Après être entrés dans l’histoire en réalisant le back-to-back en Ligue des champions, la plupart des joueurs de l’effectif parisiens seront désormais concentrés sur la Coupe du monde 2026 (du 11 juin au 19 juillet). Et après les célébrations, les internationaux rejoindront leur sélection respective. C’est notamment le cas des cinq internationaux français des Rouge & Bleu : Lucas Hernandez, Warren Zaïre-Emery, Désiré Doué, Bradley Barcola et Ousmane Dembélé.

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Du repos pour les Parisiens lors de France / Côte d’Ivoire ?

En effet, les cinq parisiens ont rejoint leurs coéquipiers à Clairefontaine ce mardi après-midi. Ils ont notamment pu rencontrer le président de la République, Emmanuel Macron, qui a prononcé un discours de motivation devant les joueurs tricolores. Il a eu notamment une discussion avec Ousmane Dembélé, comme le rapporte RMC Sport : « Ça va Ousmane, t’es en forme? Vous vous êtes remis de vos émotions? On se projette sur la suite tout de suite. » Ce mardi, Didier Deschamps a pu avoir son groupe de 26 joueurs au complet.

Avant de s’envoler pour l’Amérique, les Bleus vont disputer deux rencontres amicales, dont la première aura lieu ce jeudi face à la Côte d’Ivoire, au stade de la Beaujoire à Nantes. Selon Le Parisien, les cinq Parisiens devraient être au repos pour ce premier match de préparation.

Le couple macron retrouvent des têtes connues, Ousmane Dembélé et Bradley Barcola 🌟🌟 @franceinfo pic.twitter.com/ntNR4LhG29 — Julien Froment (@JulienFroment) June 2, 2026