Equipe de France : Les quatre joueurs du PSG avec les Bleus

Pour le compte de la 7e journée de Ligue 1, le PSG se déplace sur la pelouse de l’OGC Nice ce dimanche 6 octobre (20h45 sur DAZN). Dans la foulée de cette rencontre, les internationaux parisiens s’envoleront tous de leur côté pour rejoindre les rangs de leur sélection nationale.

Ce début de mois d’octobre rime avec une nouvelle trêve internationale. Après la septième journée de Ligue 1, le PSG verra ses internationaux rejoindre leur sélection nationale. Parmi eux, quatre joueurs se rendront à Clairefontaine afin de représenter l’Equipe de France : Bradley Barcola, Randal Kolo Muani, Ousmane Dembélé et Warren Zaïre-Emery. Ces derniers prendront donc part aux troisième et quatrième journée de Ligue des Nations face à Israël et la Belgique. Le premier match se jouera à la Bozsik Aréna de Budapest en Hongrie le jeudi 10 octobre (20h45 sur TF1), quand le second se jouera quatre jour plus tard au Stade Roi Baudouin de Bruxelles (20h45 sur TF1).

La liste complète

Gardiens : Maignan, Samba, Areola

Défenseurs : Clauss, Digne, W. Fofana, T. Hernandez, Konaté, Koundé, Saliba, Upamecano

Milieux : Camavinga, Y. Fofana, Guendouzi, Koné, Tchouaméni, Zaïre-Emery

Attaquants : Barcola, Dembélé, Kolo Muani, Nkunku, Olise, Thuram