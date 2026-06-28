Équipe de France : Un duel Barcola – Doué avant la Suède ?

À quelques jours du seizième de finale de la Coupe du monde face à la Suède, Didier Deschamps aurait encore une interrogation dans son onze de départ entre deux Parisiens…

Le PSG et ses problèmes de riche… qui arrivent même jusqu’en équipe de France ! On le sait, le club de la capitale compte 5 de ses joueurs chez les Bleus et pour deux d’entre eux, un débat est perpétuel, que ce soit en club en sélection : Qui de Barcola ou Doué sera titulaire au prochain match ? Alors que l’ancien rennais a démarré les rencontres face au Sénégal et la Norvège, Barcola a été aligné dans le onze de départ contre l’Irak et a été décisif lors de ses chacune de ses entrées au cours de ce Mondial grâce à un but et une passe décisive. Selon Le Parisien dans son édition du jour, ce doute subsisterait toujours sur le côté gauche de l’attaque, entre les deux ailiers du PSG, qui seraient en concurrence pour une place de titulaire avant d’affronter la Suède en seizièmes de finale de la Coupe du Monde.

Barcola marque des points…

D’après le quotidien francilien, l’alternance mise en place par le staff des Bleus sur l’aile gauche pourrait se poursuivre. Bradley Barcola aurait ainsi des arguments à faire valoir après ses dernières entrées en jeu. L’attaquant parisien a inscrit un but contre le Sénégal avant de délivrer une passe décisive face à la Norvège, des performances qui alimenteraient la réflexion de Didier Deschamps avant le rendez-vous contre la Suède.

… Mais Doué est toujours dans la course !

Mais Désiré Doué n’aurait pas dit son dernier mot. Si Le Parisien estime que l’attaquant du PSG a été moins en vue balle au pied lors de la rencontre face à la Norvège, il rappelle également qu’il a inscrit le quatrième but français en fin de match. Selon le journal local, l’identité du titulaire à ce poste resterait donc incertaine et fera encore l’objet d’une réflexion avant le seizième de finale. Le choix du sélectionneur dépendrait notamment de la complémentarité recherchée avec les autres joueurs offensifs, entre la profondeur apportée par Bradley Barcola et les qualités créatives de Désiré Doué.