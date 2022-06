Arrivé au PSG en janvier 2021, Mauricio Pochettino n’aura jamais donné satisfaction sur le banc de touche. Malgré un dixième titre de champion de France remporté et une demi-finale de Ligue des champions la saison passée, le coach argentin aura déçu de nombreux supporters et observateurs, notamment dans sa communication et ses choix tactiques. Ainsi, afin de lancer un nouveau cycle, les Rouge & Bleu vont prochainement se séparer de l’ancien coach de Tottenham. Ce dernier devrait être remplacé par Christophe Galtier. Invité du live Twitch de RMC Sport, l’ancien joueur du PSG, Mevlüt Erding a été questionné sur la probable arrivée de l’actuel coach de l’OGC Nice. Les deux hommes s’étaient notamment côtoyés à l’AS Saint-Etienne de 2013 à 2015.

« Je pense honnêtement que Galtier prend exemple sur Ancelotti »

Et pour l’attaquant de 35 ans – actuellement sans club depuis la fin de son contrat avec Ümraniyespor – Christophe Galtier s’inspire de Carlo Ancelotti dans sa relation avec les joueurs. « C’est un entraîneur extraordinaire. Dans la relation humaine, il est trop fort. Ça fait 15 ans qu’il est entraîneur. Je ne vous parle pas de la tactique, mais la relation qu’il a avec les joueurs, c’est 80% de mental. Je m’étais entraîné avec Carlo Ancelotti pendant quelques mois et je peux vous dire que c’était aussi 80% de communication et le reste c’est l’entraînement. Je connais très bien Christophe Galtier et je pense honnêtement qu’il prend exemple sur Ancelotti. Il tire vraiment les joueurs vers le haut. »

Pour Mevlut Erding, la communication de Christophe Galtier pourra galvaniser les joueurs. « Quelles sont les qualités de Galtier ? Il déteste la défaite et les matches nuls. Avec l’effectif qu’il a, je pense qu’il va avoir une communication où il va leur dire : ‘Écoutez, ici les matches nuls, c’est impossible.’ Donc, ça met une pression supplémentaire sur les joueurs et ensuite ils se transcendent pour gagner 5-0 le match. Pourra-t-il mettre des vrais cadres (Neymar, Messi) sur le banc et faire jouer la concurrence ? Si Neymar et Messi sont à leur top niveau, je pense qu’il y aura beaucoup plus de turn-over au milieu de terrain qu’en attaque. Parce que le milieu de terrain du PSG, ce n’est pas le top mondial. »