Au micro de RMC, Kylian Mbappé a fait part de sa volonté de quitter le PSG en juillet dernier. Finalement conservé par le club de la capitale, l’attaquant francilien laisse planer le doute quant à son avenir mais ne ferme pour autant pas la porte aux Rouge et Bleu. Surpris par l’arrivée de Léo Messi, Mbappé s’est également dit comme particulièrement excité à l’idée de jouer et de gagner avec un tel joueur. Le natif de Bondy compte bien tout donner pour le PSG cette saison, avec la perspective d’aller le plus loin possible sur la scène Européenne. On le sait, le jeune champion du monde met un point d’honneur sur ses ambitions sportives. Ainsi, s’épanouir aux côtés de joueurs de renom tels que Messi, Neymar Jr, Ramos ou encore son ami Achraf Hakimi, pourrait selon Eric Blanc, convaincre Mbappé de prolonger son aventure parisienne.

« Il faut voir si le Réal Madrid va faire une grande saison. Parce que aujourd’hui on parle de Réal mais en championnat pour l’instant ils sont premiers ex-aequo mais ils ont perdu des matches. Il faudra voir leur trajectoire en Ligue des Champions. De l’autre côté, l’arrivée de Messi a éveillé la curiosité et l’envie de Mbappé de jouer, lance le chroniqueur dans L’Équipe du Soir. Si le PSG a des supers résultats et qu’ils gagnent… En janvier personne ne le saura, mais il peut signer en mars, en avril, en mai. Rien n’est joué à 100%. »