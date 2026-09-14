Eric Garcia attend avec impatience les retrouvailles avec Ferran Torres

Arrivé au PSG cet été, Ferran Torres ne va pas attendre longtemps pour retrouver son ancien club. Eric Garcia, son ancien coéquipier au Barça, a hâte de le retrouver.

Le 20 octobre prochain, le PSG recevra – au Parc des Princes – le FC Barcelone dans le cadre de la troisième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Un match spécial pour Ferran Torres. L’international espagnol a en effet rejoint le club de la capitale cet été en provenance du Barça contre un peu moins de 50 millions d’euros. Il réalise des débuts tonitruants avec les doubles champions d’Europe avec six buts en cinq rencontres, seul Zlatan Ibrahimović ayant fait aussi bien depuis 2012.

À lire aussi : Ferran Torres est déjà entré dans l’Histoire du PSG

« On se chambre mutuellement »

Ferran Torres a passé quatre ans et demi sous le maillot du FC Barcelone avant de signer au PSG cet été. Il y a joué 208 matches toutes compétitions confondues pour 65 buts et 23 passes décisives. Eric Garcia, son ancien coéquipier chez les Blaugranas, a hâte de le retrouver sur la pelouse du Parc des Princes le 20 octobre prochain. Dans une interview accordée à la Cadena Ser, le défenseur du FC Barcelone a expliqué : « On a envie que le match contre Paris arrive, on se chambre mutuellement. » Dans cette interview, Eric Garcia a expliqué qu’il avait parlé avec le numéro 9 du PSG ce lundi.