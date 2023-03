Ce samedi soir, le PSG retrouve la Ligue 1 avec un déplacement sur la pelouse du Stade Brestois pour le compte de la 27e journée de Ligue 1 (21h00). Présent en conférence de presse, Éric Roy s’est exprimé sur cette partie.

Il faudra digérer au plus vite la déception. Comme trop souvent désormais, le PSG a pris la porte au stade des huitièmes de finale de la Ligue des Champions après deux revers en aller / retour – 3-0 en cumulé, face au Bayern Munich. C’est avec un déplacement en terre hostile, du côté de Brest, que les Parisiens doivent reprendre le fil de leur saison. Une saison qui risque de paraître bien terne désormais alors qu’il ne reste plus que la Ligue 1 à disputer et que le club de la capitale est assez largement en tête avec huit unités d’avance sur son dauphin, l’Olympique de Marseille.

Éric Roy veut se concentrer sur son groupe

La remobilisation doit être le mot d’ordre aujourd’hui. Il y a une saison à conclure et un onzième sacre à aller chercher. Cela commence ce samedi face au Stade Brestois. Un Stade Brestois qui compte bien réaliser un coup étant donné l’état mental des joueurs rouge et bleu. C’est du moins ce qu’a expliqué Éric Roy, le coach breton, dans des dires délivrés en conférence de presse d’avant-match. Toutefois, s’il reste quelque peu dans le flou à ce niveau, le technicien de 55 ans souhaite une chose : se focaliser sur ses joueurs plus que sur un adversaire difficilement lisible.

« Le PSG prenable après sa défaite en Ligue des Champions. C’est difficile de se prononcer là-dessus. C’est sûr qu’ils avaient un match important à jouer. Maintenant, comment ils vont digérer cette déception. C’est vrai que c’est difficile de se projeter. C’est pour cela qu’il est important de s’occuper de nous avant tout et pas du PSG. Le PSG, on le connaît. C’est une équipe extrêmement forte. (…) Il faut être focalisé sur la performance que l’on veut réaliser. Ce qu’on veut mettre en place nous, ce qu’on veut proposer, plutôt que de se concentrer sur un PSG qui te laisse beaucoup d’interrogations. »