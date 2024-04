Eric Roy félicite le PSG pour son futur titre de champion

Demain soir, le PSG peut officiellement s’offrir son douzième titre de champion de France contre Le Havre. Eric Roy, coach de Brest, a tenu à féliciter le PSG pour son futur titre.

Leader de Ligue 1 avec onze points d’avance sur son dauphin, Monaco, le PSG peut officiellement devenir champion de France pour la douzième fois de son histoire demain soir avec la réception – au Parc des Princes – du Havre pour le compte de la 31e journée de Ligue 1. Pour cela, le club de la capitale doit s’imposer contre les Havrais. Même si ce n’est pas encore officiel, le PSG a reçu les félicitations d’Éric Roy, coach de Brest longtemps dauphin des Rouge & Bleu, pour sa saison en championnat.

« Qui peut dire que ce n’est pas un beau champion ? »

« Si je dis que ce n’est pas un beau champion… C’est la meilleure équipe du Championnat. Quand on a joué contre eux, on a souvent pensé qu’on pouvait faire un résultat, c’était assez frustrant (2-3 à l’aller, 1-3 en Coupe), on a été récompensés sur le match retour au Parc, note le coach brestois dans des propos relayés par L’Equipe. J’ai beaucoup de respect pour Luis Enrique que je considère comme un grand entraîneur. Il manage une équipe de talents, avec de grandes qualités. Qui peut dire que ce n’est pas un beau champion ? Il y en a qui font la fine bouche parce qu’ils trouvent que le Championnat est trop déséquilibré. Il y a juste ça qu’on peut peut-être reprocher à notre Championnat aujourd’hui. On a l’impression qu’avant que ça débute, on sait déjà qui va être le champion. Mais ce n’est pas la faute du PSG, c’est la faute des autres… C’est de notre faute à nous, peut-être, Brest ! On a laissé en route quelques points qui, aujourd’hui, ne nous permettent pas de pouvoir rivaliser. C’est quand même la grande déception de notre saison (sourire).«