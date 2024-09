Eric Roy : « On peut voir une équipe du PSG plus forte, qui joue plus ensemble »

Ce samedi soir (21h sur DAZN), le PSG retrouve la compétition avec la réception du Stade Brestois à l’occasion de la 4e journée de Ligue 1.

Après la première trêve internationale de la saison, le PSG retrouve la compétition ce samedi soir. À cette occasion, les Rouge & Bleu accueillent le Stade Brestois au Parc des Princes. Et comme les Parisiens, le SB29 doit également préparer sa campagne de Ligue des champions. Présent ce jeudi en conférence de presse d’avant-match, l’entraîneur des Ty Zefs, Eric Roy, s’est exprimé sur cette grosse échéance face au PSG.

Le match face au PSG

« La problématique sera de s’inquiéter des forces parisiennes. Si Dembélé, Barcola, Asensio sont sur le terrain, c’est une force offensive incroyable… Le fait que Kylian (Mbappé) soit parti a renforcé la dimension collective de cette équipe. Parce que quand un grand joueur s’en va, collectivement tu es plus attentif, tu en fais plus. Il va falloir pallier un joueur qui marque une cinquantaine de buts par saison, ce n’est pas évident à remplacer mais si tu en as 4 ou 5 capables de marquer 10 buts… Pour l’instant, c’est ce qu’on voit, tu peux voir une équipe plus armée, plus forte, qui joue plus ensemble, qui donne moins l’opportunité à l’adversaire de pouvoir développer du jeu. Ce qui est important est d’être proactifs sur le match, de proposer quelque chose, pas de subir et d’attendre. J’ai envie que mon équipe soit actrice. Après, on y arrivera ou pas. C’est un magnifique challenge. En tout cas, on n’y va pas en victimes expiatoires. »

L’affrontement face au PSG, un match de Ligue des champions ?

« Oui, forcément. On joue une des meilleures équipes de cette compétition. On s’était déjà préparés dans ce sens avec des matchs amicaux de présaison contre le Napoli, la Juve, Newcastle, des clubs qui ont l’habitude du haut niveau et de l’Europe. Paris, c’est le point de départ des grands cols qu’on va devoir escalader tout au long de la saison. »

Va-t-il demander des conseils à Luis Enrique avant la Ligue des champions ?

« Si j’ai l’occasion d’échanger avec lui en fin de match, je lui demanderai peut-être des conseils. Je suis toujours preneur de bons conseils, surtout d’entraîneurs de haut niveau. »