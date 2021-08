Eric Wattelier arbitre de Brest / PSG

Avec deux succès en ce début de saison, le PSG voudra étendre sa série en championnat. Et en ouverture de la 3ème journée de Ligue 1, le club de la capitale affrontera le Stade Brestois 29 ce vendredi soir (21h sur Prime Video), au Stade Francis Le Blé. Pour cette rencontre, Mauricio Pochettino pourra compter sur le retour d’Idrissa Gueye.

Ce match dans le Finistère sera arbitré par Eric Wattelier. Il sera assisté par Frédéric Haquette et Gwenaël Pasqualotti. Abdelatif Kherradji sera le quatrième arbitre. Enfin, Clément Turpin et Cyril Gringore officieront en tant qu’arbitres assistants vidéo. Cette saison, l’arbitre de 33 ans a dirigé une rencontre de championnat, lors du spectaculaire LOSC / Metz (3-3). Lors de ce match, il avait notamment distribué 3 cartons jaunes et 1 carton rouge.