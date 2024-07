Vainqueur de l’Euro avec l’Espagne, le milieu du PSG, Fabian Ruiz, a été l’auteur d’une compétition de grande facture avec sa sélection.

Fabian Ruiz aura surpris son monde durant cet Euro 2024. Devenu un titulaire important sous les ordres de Luis Enrique lors de la seconde partie de saison 2023-2024, le milieu du PSG a logiquement été récompensé de sa montée en puissance avec une convocation à l’Euro avec l’Espagne. Et alors que sa place de titulaire n’était pas encore assurée avant le début de la compétition, le joueur de 28 ans a joué un rôle très important dans le onze de Luis de la Fuente, qui n’avait pas hésité à couvrir de louanges son numéro 8. Et l’ancien Napolitain a parfaitement rendu la confiance placée en lui. Titulaire dans 6 des 7 matches des champions d’Europe (il était resté sur le banc lors du match sans enjeu face à l’Albanie en phase de groupes), le Parisien sort grandi de cette compétition avec deux buts et deux passes décisives à son actif.

Face à l’Angleterre ce dimanche, Fabian Ruiz a une nouvelle fois eu un rôle important au sein de la formation espagnole. Dans une première période fermée, il a parfaitement tenu son rôle dans les tâches défensives. Plus offensif en seconde période, le gaucher d’1m89 aura touché un total de 81 ballons dans cette rencontre pour 87% de passes réussies (53/61). Même s’il a connu un peu de déchet dans son jeu (15 ballons perdus), l’international espagnol s’est montré présent dans les duels (7/14 remportés) et précis dans son jeu long (4/4). Il a notamment été à l’origine de l’action sur l’ouverture du score de Nico Williams. Dans la presse espagnole, Fabian Ruiz a été félicité pour sa prestation en finale mais également pour sa compétition de manière générale.